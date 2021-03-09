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3 bin liralık telefonu 20 gündür kayıptı, bulununca “insanlık ölmemiş” dedi

09.03.2021 03:15 | Son Güncelleme:
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3 bin liralık telefonu 20 gündür kayıptı, bulununca “insanlık ölmemiş” dedi

Tekirdağ’da yaklaşık 3 bin lira değerindeki kayıp telefon, 20 gün sonra bulunarak polis tarafından sahibine teslim edildi.Malkara - Çanakkale Otoyolu yol yapım inşaatında çalışan Trabzonlu işçi Ömer Akyüz, Malkara ilçe merkezinde yaklaşık 3 bin lira değerindeki telefonunu kaybetti.

Tekirdağ’da yaklaşık 3 bin lira değerindeki kayıp telefon, 20 gün sonra bulunarak polis tarafından sahibine teslim edildi.
Malkara - Çanakkale Otoyolu yol yapım inşaatında çalışan Trabzonlu işçi Ömer Akyüz, Malkara ilçe merkezinde yaklaşık 3 bin lira değerindeki telefonunu kaybetti. Telefonunu günlerdir bulamayınca ümidini kaybeden Akyüz, hattını iptal ettirdi.
Duyarlı bir vatandaş tarafından polis karakoluna getirilen bir cep telefonunun Akyüz’e ait olduğu belirlendi. Haber verilmesi üzerine karakola giden Ömer Akyüz, 20 gündür kayıp telefonunu polisten teslim aldı.
Umudu kesmiştim
Duyarlı vatandaşa ve polis ekiplerine teşekkür eden Akyüz, “Telefonumu kaybettim diye umudu kesmiştim, meğerse insanlık ölmemiş. Polisimizden Allah razı olsun” diye konuştu.

3 bin liralık telefonu 20 gündür kayıptı, bulununca “insanlık ölmemiş” dedi

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