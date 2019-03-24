HABER

3 bin motosikletliden 'Şehitlere Saygı Sürüşü'

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 15:17 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE 18 Mart Motosiklet Derneği tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Şehitlere Saygı Sürüşü'ne 3 bin motosiklet ile 4 bin kişi katıldı.

Fatih Emrah ERDOĞAN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE 18 Mart Motosiklet Derneği tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Şehitlere Saygı Sürüşü'ne 3 bin motosiklet ile 4 bin kişi katıldı. Feribot ile Eceabat ilçesine geçen motosiklet tutkunları, Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlikleri ziyaret etti.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelerek Çanakkale'de buluşan motosiklet tutkunları, 5'inci Şehitlere Saygı Sürüşü'ne katıldı. İskele Meydanı'nda toplanan yaklaşık 3 bin motosikletteki 4 bin kişi, ardından 5 feribot ile Çanakkale'den Eceabat ilçesine geçti. Motosiklet tutkunları, Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'ni ve şehit mezarlarını ziyaret etti. Şehitler için saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okuyan topluluk, ardından şehitlerin ruhu için mevlit okutup, pilav ve ayran ikramında bulundu.

Program hakkında bilgi veren 18 Mart Çanakkale Motosiklet Derneği yöneticisi Muharrem Yazgılı, 'Şehitlere Saygı Sürüşü'nü geleneksel hale getirdiklerini söyledi. Türkiye'de çeşitli motosiklet etkinlikleri ve festivallerinin düzenlendiğini belirten Mahmut Behiç Erel ise "Yılın ilk etkinliği ‘Şehitlere Saygı Sürüşü' oluyor. Sonrasında ise diğer etkinlik ve festivaller başlıyor. Her yıl giderek büyüyen etkinliğimize bütün motosiklet tutkunlarını bekliyoruz" dedi.

Çok şaşıracaksınız: Yediklerimizin hangisi sebze, hangisi meyve? Çok şaşıracaksınız: Yediklerimizin hangisi sebze, hangisi meyve?
Edirne'nin üç nehrinde kürek çektilerEdirne'nin üç nehrinde kürek çektiler
Uzman Onbaşı hayalindeki otomobilde can verdiUzman Onbaşı hayalindeki otomobilde can verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Ölü sayısı 700'ü geçti! 3 ülke felaketi yaşıyor

Ölü sayısı 700'ü geçti! 3 ülke felaketi yaşıyor

Tüm gözler burada! Alana böyle geldiler

Tüm gözler burada! Alana böyle geldiler

Galatasaray'da sakatlık şoku

Galatasaray'da sakatlık şoku

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yer: Meriç Nehri! Kadını suda görür görmez atladı

Yer: Meriç Nehri! Kadını suda görür görmez atladı

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Burada çalışanların hepsi hükümlü

Burada çalışanların hepsi hükümlü

Bayrağını alan Yenikapı Mitingi'ne koştu! Alana böyle geldiler

Tüm gözler burada! Alana böyle geldiler

YDS'ye girecek adaylar, maratoncuları aratmadı

YDS'ye girecek adaylar, maratoncuları aratmadı

Son dakika! Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.