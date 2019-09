3 bin nakil ameliyatına katıldı, en çok çocukluk arkadaşınınkinde zorlandı

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA’da, çocukluk arkadaş olan Yücel Yüksel (41) ve Hamdi Ekelik'in (42) doktor ve çiftçi olma hayali gerçeğe dönüşürken, hayat onları yıllar sonra ameliyathanede buluşturdu. Opr. Dr. Yüksel, kronik böbrek yetmezliği hastası arkadaşını, annesinden alınan böbrekle hayata bağladı. Opr. Dr. Yüksel, "Bugüne kadar 3 bin böbrek nakli ameliyatına girdim. En çok zorlandığım ameliyat buydu" dedi.

Antalya’nın Korkuteli ilçesi Çaykenarı köyünde çocukluklarından bu yana birbirlerini tanıyan iki arkadaşın hikayesi, tanık olanları duygulandırdı. 10 yıl boyunca birlikte ağaçlara tırmanın, sapanla kuş avlayan, sokağa atılan araç lastiklerini yuvarlayarak kendilerine oyunlar yaratan, bostanlardan aldıkları karpuzları taşa çarpıp ikiye ayırdıktan sonra mahallenin diğer çocuklarıyla birlikte yiyen, yüzleri, üstleri kir pas içinde köy sokaklarında koşturan, birbirleriyle hem çok iyi anlaşıp hem de kavgaya tutuşmaktan geri kalmayan iki arkadaştan Yücel Yüksel çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürerek doktor olurken, Hamdi Ekelik ise gönül verdiği toprakla uğraşmayı seçerek çiftçi oldu. O günlerden geriye kalan bir kare siyah beyaz fotoğraf ise iki çocukluk arkadaşının hayatlarındaki en kıymetli anı olarak albümlerde yerini aldı.

Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Yücel Yüksel ile Korkuteli’de çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan Hamdi Ekelik’in arkadaşlığı, birbirlerini sık göremeseler de bugünlere kadar taşındı. Yücel Yüksel, bazen Korkuteli’nde ziyaret ettiği ‘ilk çocukluk arkadaşı’ Hamdi Ekelik’in 2 yıl önceki telefonuyla hayatının en zor anlarını yaşadı. Yüksek tansiyona bağlı kronik böbrek yetmezliği tanısı alan Hamdi Ekelik, telefonun diğer ucundaki çocukluk arkadaşına durumunu anlattığında stresli ve duygusal süreç de başlamış oldu.

ACİL NAKLE KARAR VERİLDİ

Arkadaşını acil olarak çalıştığı Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Merkezi’ne çağıran Opr.Dr. Yücel Yüksel, muayene ve tetkikler sonunda Hamdi Ekelik’in acil böbrek nakli olmasına karar verdi. Bugüne kadar 3 bin böbrek nakli ameliyatına giren Op.Dr. Yüksel, ilk kez bir hasta yakını olmanın duygusallığı ve stresine rağmen arkadaşının ameliyatını kendisi yapmak istedi.

Çiftçi Hamdi Ekelik kendisini önce Allah’a sonra çocukluk arkadaşına emanet edip ameliyata girdi. Masada yatan arkadaşını ameliyat eden Opr.Dr. Yücel Yüksel ise meslek yaşamında duygusal olarak en çok zorlandığı ameliyatı gerçekleştirdi. Annesi Hanife Ekelik’in (65) böbreğiyle yaşama tutunan Hamdi Ekelik sağlığına kavuşup çiftçiliğe devam ederken, Op.Dr. Yücel Yüksel ise arkadaşının hayata yeniden tutunmasından dolayı mutlu.

Rutin kontroller için hastanede buluşan iki arkadaş bir yandan hasret giderirken, diğer yandan çocukluk anılarına ait tek siyah beyaz fotoğrafa bakıp 35 yıl sonra fotoğraftaki pozun aynısını verdi.

'BİRBİRİMİZDEN HİÇ AYRILMAZDIK'

Opr. Dr. Yücel Yüksel, hayatındaki ilk çocukluk arkadaşı olan Hamdi Ekelik ile tanışmasını, “Benim annem ebe, babam öğretmendi. Hamdi’nin yaşadığı Korkuteli'nin Çaykenarı köyünde göreve başladılar. O zaman ben 8 aylıkmışım. Büyümeye başladığımda ilk arkadaşım Hamdi'ydi" sözleriyle aktardı. 10 yıl aynı köyde karşılıklı evlerde oturduklarını, sabah akşam birlikte oynadıklarını anlatan Op.Dr. Yüksel, “Köyde fazla çocuk yoktu o zamanlar. Toplam 10 çocuktuk. Onlardan biri, gece gündüz hiç ayrılmadığım arkadaşım Hamdi'ydi" dedi. Hamdi Ekelik ile çocukluk anılarını anlatırken o günlere dönen Opr. Dr. Yüksel, “Birlikte ağaçlara tırmanıp meyve toplardık. Bostanlardan kavun karpuz alır taşa vurup ikiye ayırdıktan sonra mahallenin çocuklarıyla birlikte yerdik. Araba lastiği yuvarlardık. Üstümüz başımız simsiyah olurdu. Sapanlarla kuş vurmaya çalışırdık. Her çocuk gibi çok iyi anlaşmamıza rağmen bazen de kavga ederdik" diye konuştu.

'EN ZORLANDIĞIM AMELİYATTI'

10 yaşında köyden ayrıldıklarını belirten Op. Dr. Yüksel, “Köyden ayrıldım ama Hamdi ile iletişimimiz hep sürdü" dedi. İki yıl önce arkadaşından gelen telefonla duygularının karmakarışık olduğunu anlatan Op.Dr. Yüksel, “Elbette bir hekim olarak tüm hastalar için üzülüyoruz ama ilk kez kendi yakınım hastaydı. Bu nedenle üzüntüm daha fazlaydı. O anda doktor değil bir hasta yakını olmuştum" diye konuştu. Arkadaşını hemen çalıştığı hastaneye çağırdığını ifade eden Op.Dr. Yüksel, şunları söyledi:

“Hamdi hemen geldi. Tetkiklerini yaptık. Kronik böbrek yetmezliği gelişmişti. İki seçenek vardı. Ya diyalize girecek, ya nakil olacaktı. Diyalize girerse en az haftada 3 gün 3-4 saat diyaliz makinesine bağlı yaşamı olacaktı. Günlük işlerini rahat yapamayacaktı, çiftçilik yapamayacaktı o nedenle nakle karar verdik. Bekleme listesinde kadavradan organ bekleyecek durumda değildi. Sağ olsun annesi Hamdi’ye böbreğini verdi. Bugüne kadar 3 bin böbrek nakli ameliyatına girdim ama en çok zorlandığım ameliyat buydu. Ne kadar profesyonel olmaya çalışsam da etkilendim. Nakil ameliyatı başarılı geçti. Şu an sağlığı gayet iyi. Hatta kilo almış."

'BENİ ARADIĞINDA İLK ANDA İÇİM CIZ EDİYOR'

Arkadaşının hasta olduğunu ilk kez telefonda öğrendiği için şimdi ondan gelen her telefonda ‘içinin cız ettiğini’ söyleyen Op.Dr. Yüksel, “Telefonda Hamdi’nin aradığını görünce aklıma ilk gelen ‘Ne oldu?’, ‘Acaba ateşi mi çıktı?’, ‘Böbreğinde bir sorun mu oldu?’ soruları oluyor. Allah’tan hiç öyle sıkıntılar yaşamadı. Şu an her şey yolunda" ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLUKTAKİ TEK FOTOĞRAFLARI

1 yaşından bu yana arkadaşı olan Hamdi Ekelik ile o günlere ait bir tane siyah beyaz fotoğraf olduğunu da sözlerine ekleyen Opr.Dr. Yüksel, “Bu fotoğrafı babam çekmişti. Tek fotoğrafımız bu. 5-6 yaşındayız. Evimizin önünde. Muhtemelen oyun oynuyorduk. Galiba sonbahardı" dedi. En sevdiği arkadaşını ameliyat edeceğinin aklına gelmez bir şey olduğunu belirten Opr.Dr. Yüksel, “Bu hiç kimsenin hiç düşünemeyeceği bir şey. Ama çok şükür sağlığına kavuştu" dedi.

'O DOKTOR OLACAĞINI SÖYLERDİ BEN ÇİFTÇİ'

Yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle psikolojisi sıkıntılı olmasına rağmen kendisini önce Allah’a sonra arkadaşına emanet ettiğini anlatan Hamdi Ekelik ise “O benim kardeşim" dedi. Başarılı bir ameliyattan sonra sağlığına kavuştuğunu söyleyen Ekelik, yaşadıklarının çok duygusal bir durum olduğunu belirtti. Çocukluk yıllarında Yücel Yüksel’in okuldan gelir gelmez dersini yapmaya başladığını, kendisinin çiftçi olan babasına yardım ettiğini aktaran Ekelik, “Yücel çocukken ‘doktor olacağım’ derdi. Bense ders çalışmazdım. Babam arazide traktör sürerken yanına gidip yardım ederdim. Ben çiftçilik hayvancılıkla meşgul olmak isterdim çocukken. Ve öyle de oldu" diye konuştu.

YILLAR SONRA AYNI POZU VERDİLER

Rutin kontroller için Korkuteli’nden Antalya’ya gelen Hamdi Ekelik ile Opr. Dr. Yücel Yüksel hem hasret giderdi hem de çocukluk anılarına geri döndü. O yıllardan ellerinde kalan tek anı olan siyah beyaz fotoğrafı inceleyen iki arkadaş, 35 yıl sonra aynı pozu verdi.