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3 bin nüfuslu "sakin kent" 70 bine dayandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 14:52 | Son Güncelleme

Muğla’nın ilk sakin kenti olan Gökova Körfezi kıyısındaki Akyaka Mahallesi, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Muğla’nın ilk sakin kenti olan Gökova Körfezi kıyısındaki Akyaka Mahallesi, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Mahallenin 3 bin olan nüfusu, bayram tatilinde 70 bine ulaştı.
Geçen yıl Kurban Bayramı tatilinde nüfusu 100 bine ulaşan 3 bin nüfuslu Akyaka Mahallesi’nde sayı bu yıl da Ramazan Bayramı’nın ilk günü 70 bine ulaştı. Mimari yapısı, coğrafi özellikleri, Kadın Azmağı, koyları ve kitesorf sporu ile son yıllarda özellikle günübirlik tatilciler tarafından tercih edilen Akyaka’daki apart ve otellerde 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde boş yatak kalmadı.
Gelen misafirlere alternatif eğlence sunan Akyaka’dan ünlü Sedir Adası’na günübirlik tur düzenleniyor. Bunun yanında Kadın Azmağı’nda düzenlenen 45 dakikalık tekne turları ile sazlıklar arasında ördeklerin eşliğinde keyifli bir tekne turu sunulurken, isteyen sahilde denize giriyor. Akyaka’nın bir başka sportif özelliği ise Türkiye’nin en iyi su sörfünün (kitesorf) yapıldığı Akçapınar sahili. Kitesorf Dünya Şampiyonası’nın Türkiye ayağının da yapıldığı Akçapınar sahili yerli ve yabancı su sörfü tutkunlarının en fazla tercih ettiği bölgelerden biri.
Akyaka’da günübirlik turizmin dışında bungalov çadır kampı da doğa ile iç içe ve deniz manzaralı tatil tercihi yapanların ilgisini çekiyor. Akyaka Orman Kampı’nda sezon boyu sınırlı sayıda çadır kurmaya izin verilirken, rezervasyonların aylar öncesinde dolması dikkat çekiyor. Akyaka’nın ünlü koylarından Çınar ve Turnalı koyları da özellikle İzmir, Aydın, Denizli gibi illerden gelen günübirlik tatilcilerden yoğun ilgi görüyor.

3 bin nüfuslu "sakin kent" 70 bine dayandı

3 bin nüfuslu "sakin kent" 70 bine dayandı

3 bin nüfuslu "sakin kent" 70 bine dayandı

3 bin nüfuslu "sakin kent" 70 bine dayandı

3 bin nüfuslu "sakin kent" 70 bine dayandı

3 bin nüfuslu "sakin kent" 70 bine dayandı

3 bin nüfuslu "sakin kent" 70 bine dayandı

3 bin nüfuslu "sakin kent" 70 bine dayandı

3 bin nüfuslu "sakin kent" 70 bine dayandı

3 bin nüfuslu "sakin kent" 70 bine dayandı

3 bin nüfuslu "sakin kent" 70 bine dayandı

3 bin nüfuslu "sakin kent" 70 bine dayandı

3 bin nüfuslu "sakin kent" 70 bine dayandı

3 bin nüfuslu "sakin kent" 70 bine dayandı

3 bin nüfuslu "sakin kent" 70 bine dayandı

3 bin nüfuslu "sakin kent" 70 bine dayandı

3 bin nüfuslu "sakin kent" 70 bine dayandı

3 bin nüfuslu "sakin kent" 70 bine dayandı

3 bin nüfuslu "sakin kent" 70 bine dayandı
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