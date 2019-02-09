3 bin rakımda gerçeğini aratmayan çığ tatbikatı

- "Ekipler en kısa sürede olay yerine intikal etti"

Ekipler, bu kapsamda Bahçesaray kara yolundaki 3 bin rakımlı Karapet Geçidi çevresinde çığ tatbikatı yaptı.

AFAD ekipleri deprem, çığ, sel, trafik kazası ve heyelan gibi birçok olaya anında ve doğru şekilde müdahale edebilmek amacıyla belirli aralıklarla çalışmalar gerçekleştiriyor.

NECAT HAZAR - Van'da, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) Sivil Savunma Arama Kurtarma Birliğince, yaşanabilecek çığ olaylarına daha hızlı ve doğru müdahale edilebilmesi amacıyla 3 bin rakımlı bölgede 9 araç ve 45 kişinin katılımıyla tatbikat gerçekleştirildi.

AFAD Van Birlik Müdürü Sadi Ekin, AA muhabirine, bölgede yaşanabilecek çığ ve mahsur kalma olaylarına karşı ekipleri hazır tutmaya çalıştıklarını söyledi.

Bu nedenle sürekli çığ tehlikesi bulunan Karapet Geçidi'nde tatbikat gerçekleştirdiklerini anlatan Ekin, "Çığ altında kalan vatandaşlarımıza en kısa sürede ulaşabilmek hayati önem arz ediyor. Personelin bu tür olaylara en kısa sürede müdahale etmesini sağlamak için eğitim gerçekleştirdik. İsteriz ki bu olaylar hiç olmasın ama müdahale edebilecek kapasiteye de sahibiz." dedi.

Ekin, tatbikatta senaryo gereği kar altında kalan 3 kişiyi kurtardıklarını belirterek, "İhbar üzerine ekiplerimiz en kısa sürede olay yerine intikal etti. Kar kütlelerinin altında kalan 3 kişiye ulaşmak için çalışma başlatıldı. İlk olarak arama kurtarma köpeğinin bulduğu yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. Daha sonra ekipler çığ sondasıyla arama yaparak diğer iki kişiyi de kurtardı." diye konuştu.

Ekin, Van AFAD olarak Siirt, Muş, Bitlis, Hakkari ve Ağrı'daki olaylara da anında müdahale edebilmek için hazır beklediklerini ifade etti.