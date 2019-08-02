HABER

3 bin rakımdaki kardan mağara ilgi görüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 11:20 | Son Güncelleme

Batman'ın Sason ilçesinde 2 bin 973 rakımlı Mereto Dağı'nda kış aylarında kalınlığı 10 metreye kadar ulaşan kar, havanın ısınmasıyla eriyerek, 3 metre yüksekliğinde mağaralara ve 50 metre uzunluğunda tünellere dönüştü - Yaklaşık 20 gün sonra tamamen eriyip, kaybolması beklenen kardan mağara ve tünelleri görüntülemek isteyen fotoğraf tutkunları, uzun ve zorlu bir yolculuğun ardından ulaştıkları bölgede, hayranlık uyandıran manzarayı objektife yansıtıyor - Karayün köyü muhtarı Mehmet Bas: - "Bazen çığdan dolayı 15 metreye kadar kar kalınlığı yükseliyor. Kışın çok zorluk çekiyoruz ama yazları bu manzaranın oluşması zorlukları unutturuyor. Bu doğa harikasını görmek isteyen herkesi köyümüze bekliyoruz" - Doğa fotoğrafçısı Taha İrtem: - "Amacımız hem görüntülemek hem de buranın tanıtımına katkı sağlamak"

SELMAN TÜR - Batman'ın Sason ilçesindeki 2 bin 973 rakımlı Mereto Dağı'nda kışın 10 metreye kadar ulaşan karın erimesi sonucu oluşan mağaralar ve tüneller hayranlık uyandırıyor.

Mereto Dağı zirvesinde kış aylarında düşen ve biriken kar, havanın ısınmasıyla eriyerek, 3 metre yüksekliğinde mağaralara ve 50 metre uzunluğunda tünellere dönüşüyor.

Bu doğa harikası mağara ve tüneller, yöre sakinleri kadar doğa fotoğrafçılarının da ilgisini çekiyor.

Yaklaşık 20 gün sonra tamamen eriyip, kaybolması beklenen kardan mağara ve tünelleri görüntülemek isteyen doğa fotoğrafçıları bu manzara için zorlu bir yolculuğu göze alıyor.

Sason'dan araçla yaklaşık bir saat süren yolculuğun ardından Karayün köyüne ulaşan fotoğraf tutkunları, yarım saatlik zorlu bir tırmanışa geçiyor.

Zorlu yolculuğun ardından bölgeye ulaşan amatör fotoğrafçılar, hayranlık uyandıran manzarayı objektife yansıtıyor.

Kardan mağaraları yöre sakinleri kadar, yaylalarda hayvanlarını otlatan göçerler de serinlemek için tercih ediyor.

- "Doğa harikasını görmek isteyen herkesi köyümüze bekliyoruz"

Karayün köyü muhtarı Mehmet Bas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardan oluşan mağara ve tünellerin doğa harikası olduğunu söyledi.

Herkesi köylerine davet eden Bas, "Burada kar 8 metreye kadar ulaşıyor. Bazen çığdan dolayı 15 metreye kadar kar kalınlığı yükseliyor. Kışın çok zorluk çekiyoruz ama yazları bu manzaranın oluşması zorlukları unutturuyor. Bu doğa harikasını görmek isteyen herkesi köyümüze bekliyoruz." dedi.

- "Hava sıcaklığı 30 derece, mağaranın içi eksilerde"

Fotoğrafçılardan Tarhan İrtem, gördükleri manzaranın yolculukları sırasında yaşadıkları tüm zorlukları unutturduğunu belirtti.

Yılın belirli döneminde oluşan ve kısıtlı zamanda görüntülenebilen eşsiz manzaranın mutlaka görülmesi gerektiğini dile getiren İrtem, "Sason'un en yüksek köylerinden Karayün'de oluşan kar mağaralarını görüntülemek için geldik. Dışarıda hava sıcaklığı 30 derece, mağaranın içi eksilerde. Mağaranın içi oldukça soğuk. Kışın 10 metreye kadar kar yağdığı söyleniyor. Yaz aylarında ise karın erimesiyle bu kar mağaraları oluşuyor. Amacımız hem görüntülemek hem de buranın tanıtımına katkı sağlamak." diye konuştu.

- "Harika bir manzarayla karşılaştık"

Sabahattin Atalay ise mağaraların yüksekliğinin 3 metre, uzunluğunun ise 50 metreden başlayıp, 100 metreye kadar ulaştığını aktardı.

Bu eşsiz manzaranın mutlaka görülmesi gerektiğini, doğa oluşumlarının turizme de kazandırılabileceğini kaydeden Atalay, "Bölgenin en yüksek dağı olan 2 bin 973 rakımlı Mereto Dağı'nda, Karayün köyündeki kar mağaralarına ulaştık. Zorlu bir yolculuğun ardından harika bir manzara ile karşılaştık." ifadelerini kullandı.

PARTNERKimse gözünü alamadı!Kimse gözünü alamadı!
Bitlis'te şehit ve gazi aileleri, futbol turnuvasında buluştuBitlis'te şehit ve gazi aileleri, futbol turnuvasında buluştu
Aslan figürlü nacaklara yoğun ilgiAslan figürlü nacaklara yoğun ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batman kar mağaraları kar tüneli Karayün Köyü mereto dağı Sason

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı paylaştı! "Babalık çok yakışacak"

Acun Ilıcalı paylaştı! "Babalık çok yakışacak"

Ülke şokta! Başkentte 4 ayrı patlama

Ülke şokta! Başkentte 4 ayrı patlama

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

Binlerce çalışana ikramiye müjdesi

Binlerce çalışana ikramiye müjdesi

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin çağrısına yanıt

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin çağrısına yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'deki AVM'de çocuğa tekme atan kişi yakalandı

Çocuğa tekme atmıştı, yakalandı!

Ulaştırma Bakanlığı'ndan İstanbul Havalimanı açıklaması

Bakanlıktan İstanbul Havalimanı açıklaması

Irak'tan Suriye'ye giren ABD konvoyu Nusaybin'den görüldü

Irak'tan Suriye'ye giren ABD konvoyu Nusaybin'den görüldü

Leyla'nın ölümüyle ilgili yeni gelişme! Kapatılması için aşiret kararı alınmış

Meğer kapatılması için aşiret kararı alınmış

Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Bayram ikramiyesi ne kadar?

Bayram ikramiyesi ne zaman yatırlacak belli oldu

Son dakika! Temmuz ayında 165 terörist etkisiz hale getirildi

165 terörist öldürüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.