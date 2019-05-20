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3 bin rakımlı Şişol Dağı'na tırmandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 17:31 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Cilo Trekking Spor Kulübü, 3 bin rakımlı Şişol Dağı'na doğa yürüyüşü düzenledi.

3 bin rakımlı Şişol Dağı'na tırmandılar

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Cilo Trekking Spor Kulübü, 3 bin rakımlı Şişol Dağı'na doğa yürüyüşü düzenledi.
Organizasyon kapsamında 10 kişiden oluşan dağcı ekibi, ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Şişol Dağı'na trekking yürüyüşü yaptı. Dağcıların yürüyüşü, yaklaşık 7 saat sürdü. Cilo Trekking Spor Kulübü Başkanı Fikret Yaşar, yürüyüş yaptıkları bölgenin güvenli olduğunu belirterek, doğaseverleri de bölgeye davet ettiklerini söyledi. Kentin gürültüsünden ve kirli havasından kurtulmak isteyenler için bölgenin her türlü imkanı sunduğunu anlatan Yaşar, "Sağlıklı yaşam için doğa yürüyüşleri düzenliyoruz. Bölgelerdeki sıkıntılardan dolayı da kaymakamlıktan izin alıyoruz. Ancak ilçe merkezine yakın olan bu bölgeye tüm doğaseverleri davet ediyoruz. Diğer alanlarındaki sıkıntıların da çözülüp yasakların kaldırılmasını bekliyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

3 bin rakımlı Şişol Dağı'na tırmandılar3 bin rakımlı Şişol Dağı'na tırmandılar3 bin rakımlı Şişol Dağı'na tırmandılar3 bin rakımlı Şişol Dağı'na tırmandılar

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