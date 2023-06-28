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"3 bin yaşında bir vampirim" demişti! Elon Musk'ın Twitter hesabındaki 'Millattan Önce' ibaresi herkesi şaşırttı

28.06.2023 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan milyarder Elon Musk, sahibi olduğu Twitter'daki hesabında dikkat çeken bir değişiklik yaptı. Geçtiğimiz yıllarda "Ben 3 bin yaşında bir vampirim" açıklaması yapan Musk, Twitter hesabına "M.Ö. 3000 tarihinden bu yana onaylı" ibaresi ekledi.

"3 bin yaşında bir vampirim" demişti! Elon Musk'ın Twitter hesabındaki 'Millattan Önce' ibaresi herkesi şaşırttı

Tesla, SpaceX, Twitter gibi dev şirketlerin patronu Elon Musk yaptığı ilginç çıkışlarla dünya gündeminde yer almaya devam ediyor.

Elon Musk'ın 145 milyondan fazla takipçisinin olduğu mavi tikli Twitter hesabında yaptığı değişiklik herkesi şaşırttı. Musk, 2009'da açtığı Twitter hesabının onay tarihini "M.Ö. 3000 tarihinden bu yana onaylı" ibaresiyle değiştirdi.

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'VAMPİRİM' DEMİŞTİ

Musk 3 sene önce yaptığı bir paylaşımdaki "Aslında ben 3 bin yaşında bir vampirim. Yüzyıllardır bu sahte kimlikler üzerinden sınanıyorum" ifadeleriyle dikkat çekmişti.

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