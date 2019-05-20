3 bin yıldır yaşatılan gelenek

Giresun’da Aksu Deresi’nin denizle birleştiği yerde geleneksel olarak düzenlenen Aksu Festivali’nde 3 bin yıllık Mayıs 7’si geleneği kapsamında davetliler dileklerinin kabul olması için saç ayaktan geçip, 7 çift bir tek taşı dere ile denizin birleştiği yerde suya attı.

Dün akşam festival ateşinin yakılmasıyla başlayan 42. Uluslararası Giresun Aksu Festivali geleneklerin sembolize edilmesiyle devam etti. Giresun’un Aksu Mahalles’nde deniz ile derenin birleştiği yerdeki şenlik alanında düzenlenen festivale Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, AK Parti Giresun Milletvekilleri Kadir Aydın, Sabri Öztürk, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, böyle bir kültür geleneğinin 3 bin yıldır yaşatılmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederken, gelecek yıllarda da yaşatılmaya devam edeceğini söyledi. Başkan Şenlikoğlu “3 bin yıllık mitolojik bir geçmişe dayanan Uluslararası Giresun Aksu Festivali’nin 42.’sini kutluyoruz. Böyle protokol bazında şenlikler gerçekleştirilmeden öncesinde de halk kendiliğinde Mayıs Yedisi’nde bu şenlik alanındaki dere ile denizin birleştiği alana gelerek ritüelleri gerçekleştirmekteydi. Bu açıdan bakıldığında 3 bin yıllık bir geçmişle en eski şenliklerden bir tanesidir” ifadelerine yer verdi.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları ise şenliklerin birlik ve beraberliğin pekişmesi açısından önemli olduğuna vurgu yaparak bu birlik ve beraberliklerin şenliklerle renklendiğini söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından saç ayaktan geçme, denize 7 çift, 1 tek taş atma gelenekleri sembolize edildi.

Geleneklerin sembolize edilmesinin ardından festival Giresun halk oyunları ekiplerinin yanı sıra Gürcistan, Ukrayna ülkeleriyle Artvin ilinden gelen halk oyunlarının gösterileriyle devam etti.

Dere ile denizin birleştiği alana gelen vatandaşlardan ise kimisi çocuklarının geleceği için, kimi öğrenciler üniversite sınavlarında başarılı olmak için dileklerde bulundu.