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3 bin yıllık Amasra Kalesi ilgi bekliyor

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2019 12:21 | Son Güncelleme

BARTIN’ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra’da, Roma döneminde yapılan 3 bin yıllık kalenin çökmeler ve çöp yığınları nedeniyle bakıma ihtiyacı olduğu belirtildi. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, “UNESCO geçici miras listesinde bulunan kalemizin kesin listeye girmesi için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Ayhan ACAR/ AMASRA(Bartın), (DHA)- BARTIN’ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra’da, Roma döneminde yapılan 3 bin yıllık kalenin çökmeler ve çöp yığınları nedeniyle bakıma ihtiyacı olduğu belirtildi. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, “UNESCO geçici miras listesinde bulunan kalemizin kesin listeye girmesi için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

2013 yılının Temmuz ayında, 'Ceneviz Ticaret Yolu'nda Akdeniz'den Karadeniz'e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri' olarak UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan Amasra Kalesi Roma, Bizans ve Osmanlı döneminden günümüze kadar geldi. Kaleiçi ve Boztepe mahallelerini çevreleyen, toplam uzunluğu 2 bin metre olan kale surlarında zaman zaman küçük tadilatlar ve restorasyonlar yapıldı. En son, 2017 yılında surlarda temizlik ve kalenin bazı çöken yerlerinde onarımlar yapıldı. Kaleiçi Mahallesi'nde bulunan su sarnıcına giden tarihi merdivenli yolda mermer üzerine kabartma işlemeli sütun kaderine terk edilirken, çöp yığınları da dikkat çekti. Kalenin dış duvarına yakın su sarnıcının içinde bulunan merdivenlerden içeriye doğru yaklaşık 10 metre ileride bir kuyuda su olduğu biliniyor. Ancak girişi demir parmaklıklarla kapalı olduğu için turistler içeriye doğru gidemiyor. Kale duvarlarının içinde büyüyen incir ağaçlarının köklerinin de taşları yerinden oynatarak, zamanla yaşanan çökmelerde etken olduğu öğrenildi.

2012 yılında Boztepe Mahallesi'ndeki 50 metre uzunluğundaki ve 17 metre yüksekliğindeki kale burçlarında ve duvarlarda çatlaklar meydan geldi. Zaman zaman aşırı yağışlar sonrasında Kaleiçi Mahallesi'ni kemer köprü ile adacık üzerinde kurulu bulunan Boztepe Mahallesi'ne bağlayan, iki mahalleye yayılan Amasra Kalesi’nin duvarlarında ve burçlarında çatlaklar ve çökmeler yaşanmıştı.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır yaptığı açıklamada, “UNESCO geçici miras listesinde yer alan kalemizin kesin listeye alınması için Kültür ve Turizm Bakanlığımızla birlikte ortak çalışmalar yürütüyoruz. Tabi kalemizin bir bakıma ihtiyacı olduğu da doğrudur. Kaleiçi Mahallesi'nde bulunan Hisarpeçe bölgesinin turizme kazandırılması için de ilgililerle ortak çalışmalar yürüteceğiz” dedi.

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