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3 bin yıllık kanal turizme kazandırılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 17:37 | Son Güncelleme

Edremit Belediyesi hazırladığı projeyle Urartu Krallığı döneminde yapılan ve dünya su mühendisliği harikası olarak kabul edilen 51 kilometre uzunluğundaki 3 bin yıllık Şamran kanalını turizme kazandıracak - Edremit Belediye Başkanı İsmail Say: - "İnsanlar 3 bin yıllık tarihi yaşayacaklar, hem de spor yapacaklar"

Urartu Krallığı döneminde yapılan ve dünya su mühendisliği harikası olarak kabul edilen 51 kilometre uzunluğundaki 3 bin yıllık Şamran Sulama Kanalının, turizme kazandırılması amacıyla çalışma başlatıldı.

Urartu Kralı Menua tarafından Van'ın Gürpınar ilçesinden kent merkezine su getirmek için 3 bin yıl önce yaptırılan Şamran kanalı, günümüzde de varlığını koruyan ve halen kullanılan en önemli Urartu mimarileri arasında bulunuyor.

Edremit Belediyesi tarafından hazırlanan "Urartu Gelişim Koridoru" projesiyle tarihin en eski sulama kanalı olarak bilinen Şamran kanalı boyunca devam eden toprak yolun, bisiklet turları ve çeşitli etkinliklerde kullanılarak turizme kazandırılması amaçlanıyor.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, gazetecilere yaptığı yazılı açıklamada, tarihi kanalın geçtiği yol güzergahının turizme kazandırılması için "Urartu Gelişim Koridoru" projesi hazırladıklarını söyledi.

Say, Anadolu ve dünya su mühendisliği harikası olduğu belirtilen 51 kilometre uzunluğundaki Menua (Şamran) Sulama Kanalı'nın, Edremit ilçesinden geçen 18 kilometrelik hattı için yürüyüş yolları planladıklarını belirterek, "Burada park, kamp ve dinlenme yerleri olmak üzere parkurlar planladık. Bisikletle gidebileceğiniz ve yürüyebileceğiniz alanlar oluşturduk. Bu anlamda insanlarımız hem o 3 bin yıllık tarihi yaşayacak hem de spor yapacaklar. Bu projemiz iç ve dış turizme katkı sunacak." dedi.

Türkiye'deki ilk yürüyüş rotasının Likya Yolu olduğunu ifade eden Say, hazırladıkları projenin hayata geçmesiyle Türkiye'de ikincisini Van'a ve bölgeye kazandırmış olacaklarını kaydetti.

Say, Urartu medeniyetinin, tüm dünyada bilinen bir medeniyet olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Van da bu medeniyetin başkentliğini yapmış bir şehir. Edremit ise Urartuların çok yoğun kullandığı ve önemli eserlerini inşa ettikleri merkezlerden biri. En önemli eseri de Şamran Sulama Kanalı. Biz de bu önemli eserin geçtiği yolun turizme kazandırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu projemiz sadece ulusal değil, uluslararası alanda büyük bir ses getirerek, turizme katkı sunacaktır."

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