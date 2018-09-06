3 bin yıllık kaya mezarlar ziyaretçilerini bekliyor

"Mezarlar, Romalılar dönemine ait, yani 3 bin yıllık. O dönemde zengin, asilzade ve ünlü komutanların vefat ettiğinde buralara gömüldüklerini, Romalılar döneminde burasının aktif bir yaşam merkezi olduğunu biliyoruz. Burası Romalılar için Anadolu'nun önemli merkezlerinden birisidir. Romalılar dönemine ait 6 mezar var. Ziyaretçilerin merakını ve ilgisini çekecek güzelliklere sahip. Gerek kaya mezarların gerek bölgenin çevresinin misafirlerimizin dikkatlerini çekeceğini düşünüyorum."

Kaya mezarlar ve mezarların bulunduğu bölgenin tarihinin 3 bin yıl öncesine kadar uzandığını ifade eden Karakoç, şu bilgileri verdi:

Karakoç, kaya mezarların inanç ve kültür turizmi için çok önemli olduğuna işaret etti.

Mezarların genelde 2 metre yüksekliğinde ve 1,5 metre genişliğinde olduğunu aktaran Karakoç, "Mezarlar, genellikle 2 bölümden oluşuyor. İç bölgeye ölen kişiyi koyuyorlar. Bir de mezarların dış kısımları var. Bazı kaya mezarlarında işaretler ve yazılar var. Bunlardan en önemlisi 'Geç karşıma kır beynimi ye içini' yazıyor. İçerisini iki kat yapmışlar. Yüksek olan yere cesedi koymuşlar. Dış kısımda ise ölen için hediyelerin konulduğu bir oda var. Kaya mezarlar birbirlerine bağlantılı. Birbirlerine ulaşım için tüneller yapılmış. Bu tüneller korunma ve güvenlik amaçlı yapılıyordu. Zaten kaya mezarları bu kadar yüksek yerlere yapmalarındaki ana sebep de güvenliktir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Turizm master planının çalışmaları devam ediyor"

Karakoç, Kırıkkale'nin turizm potansiyelini araştırdıklarını ve bunun üzerine projeler geliştirdiklerini, kaya mezarların daha çok turist çekebilmesi için de çalışma sürdürdüklerini kaydetti.