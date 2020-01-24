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3 bin yıllık mumyanın sesi hayata döndürüldü

DÜNYA HABERLERİ  | 24.01.2020 13:26 | Son Güncelleme

Bilim insanları, 3 bin yıllık mumyalanmış Mısırlı bir rahibin ses yolunu üç boyutlu yazıcı ile kopyalayarak rahibin sesini hayata döndürmeyi başardığını duyurdu.

İngiltere, (DHA)- Bilim insanları, 3 bin yıllık mumyalanmış Mısırlı bir rahibin ses yolunu üç boyutlu yazıcı ile kopyalayarak rahibin sesini hayata döndürmeyi başardığını duyurdu.

Bilim insanları, Antik Mısır’ın Waset şehrinde rahiplik yapan ve XI. Ramses’in hükümdarlığı sırasında yaşadığı belirtilen Nesyamun isimli rahibin sesini 3 bin yıl aradan sonra hayata döndürdü. Araştırmacılar, bir CT tarayıcısıyla rahibin ses yolunun fotoğrafını elde ettiler ve daha sonra elde ettikleri veriler aracılığıyla üç boyutlu yazıcı kullanarak ses yolunu kopyaladılar. Kullanılan teknolojiler sayesinde araştırmacılar ‘e’ sesli harfi benzeri bir ses elde etmeyi başardılar.

“YUMUŞAK DOKU KORUNMUŞTU”

Araştırmacılar şarkı söylemeyi de içeren dini ritüeller için güçlü bir ses ihtiyaç duyduğu belirtilen Nesyamun isimli rahibin sesini, yumuşak dokunun çok iyi korunup, bozulmamış olması sayesinde hayata döndürebildiklerini açıkladı.

Öte yandan araştırmacılar, mumyaların ‘nesne’ olarak ele alınmayıp, bir zamanlar yaşamış insanların kalıntıları olarak ele alındıkları için Nesyamun isimli rahibi ‘konuşturmanın’ etik olup olmadığını da sorguladıklarını belirtti. Ancak araştırmacılar rahibin tabutunda buldukları yazıt nedeniyle rahibin isteğinin sesinin yeniden duyulması yönünde olduğunu düşündüklerini ve bu yüzden de sesi hayata döndürdüklerini açıkladı.

Ayrıca, Scientific Reports dergisinde yayımlanan araştırmada mumyanın yeniden hayata döndürülen sesi de yer alırken, Leeds Museums and Galleries de mumyanın, araştırma sırasında hastaneden fotoğrafını paylaştı.

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