3 bin yıllık tarihi şehir "beyaz gelinliğini" giydi

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan, "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan ve 3 bin yıllık geçmişi olan Karabük’ün Safranbolu ilçesi, kar yağışıyla birlikte beyaz gelinliğini giydi.

Tümülüsleri, kaya mezarları ile Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, cami, çeşme ve köprülerle açık hava müzesi konumunda olan Safranbolu’da sabaha karşı etkili olan kar yağışı, ortaya seyri doyumsuz görüntüler çıkardı. Şehre hakim noktada bulunan Hıdırlık Seyir Terası, Hasan Dede Tepesi ile "kale" olarak tabir edilen bölgeden kuş bakışı, karla kaplı tarihi konaklar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Turistler, tarihi şehrin yüksek bölgeden karla kaplı tarihi konakların fotoğrafını çekerken, kar topu oynadı. Bağlar bölgesinde de yer alan tarihi konaklar, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

Suudi Arabistan’dan Safranbolu’ya gelen Omar Hawsawi, Safranbolu’nun çok güzel bir şehir olduğunu söyledi. Sabah kalktıklarında her yerde kar olmasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Hawsawi, Safranbolu’nun her yerinin antika olduğunu belirtti.

Filiz Arık da arkadaşıyla Safranbolu’yu görmeye geldiklerini kaydederek, "Sabah kalktığımızda her taraf bembeyazdı, çok güzeldi. Beyaz buradaki tarihi evlere çok yakışmış" dedi.