HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 3 bin yıllık tarihi şehir "beyaz gelinliğini" giydi

3 bin yıllık tarihi şehir "beyaz gelinliğini" giydi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 13:33 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan, "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan ve 3 bin yıllık geçmişi olan Karabük’ün Safranbolu ilçesi, kar yağışıyla birlikte beyaz gelinliğini giydi.Tümülüsleri, kaya mezarları ile Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, cami, çeşme ve köprülerle açık hava müzesi konumunda olan Safranbolu’da sabaha karşı etkili olan kar yağışı, ortaya seyri doyumsuz görüntüler çıkardı.

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan, "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan ve 3 bin yıllık geçmişi olan Karabük’ün Safranbolu ilçesi, kar yağışıyla birlikte beyaz gelinliğini giydi.
Tümülüsleri, kaya mezarları ile Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, cami, çeşme ve köprülerle açık hava müzesi konumunda olan Safranbolu’da sabaha karşı etkili olan kar yağışı, ortaya seyri doyumsuz görüntüler çıkardı. Şehre hakim noktada bulunan Hıdırlık Seyir Terası, Hasan Dede Tepesi ile "kale" olarak tabir edilen bölgeden kuş bakışı, karla kaplı tarihi konaklar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Turistler, tarihi şehrin yüksek bölgeden karla kaplı tarihi konakların fotoğrafını çekerken, kar topu oynadı. Bağlar bölgesinde de yer alan tarihi konaklar, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.
Suudi Arabistan’dan Safranbolu’ya gelen Omar Hawsawi, Safranbolu’nun çok güzel bir şehir olduğunu söyledi. Sabah kalktıklarında her yerde kar olmasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Hawsawi, Safranbolu’nun her yerinin antika olduğunu belirtti.
Filiz Arık da arkadaşıyla Safranbolu’yu görmeye geldiklerini kaydederek, "Sabah kalktığımızda her taraf bembeyazdı, çok güzeldi. Beyaz buradaki tarihi evlere çok yakışmış" dedi.

Pazarcılar karları kendi temizledi
Karabük’ün yüksek mahallelerinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı sürücü ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kurtuluş Mahallesi’nde halk pazarında tezgahlarını açmak isteyen pazarcı esnafı da, biriken karları kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı. Pazarcı esnafı buldukları tahtalarla yolda biriken karları kendi imkanlarıyla temizleyerek tezgahlarını açtı.
Pazarcı esnafı İbrahim Yıldız ise pazar tezgahı açmak için temizlik yaptıklarını ifade etti. Yıldız, "Tezgah açmaya geldik. Tezgah açacağımız yerde karlar olduğunu gördük, suntayla temizliyoruz" diye konuştu.
Öte yandan kent geneline etkili olan kar yağışı nedeniyle 67 köy yolu ulaşıma kapandı. Karabük İl Özel İdaresi tarafında yapılan açıklamada, Eflani ilçesinde 48, Eskipazar ilçesinde 8, Safranbolu ilçesinde 11 köy yolunun ulaşıma kapandığı, köy yollarının ulaşıma açılması için ekiplerin aralıksız çalıştığı kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir? Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir?
PARTNER Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte
Her gün aynı saatte aynı yere gelip...Her gün aynı saatte aynı yere gelip...
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dehşet verici olay! Yolda, parçalanmış kadın cesedi bulundu

Dehşet verici olay! Yolda, parçalanmış kadın cesedi bulundu

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı

İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Babil'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Babil'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Wuhan'daki Türkleri tahliye eden uçak yola çıktı

Wuhan'daki Türkleri tahliye eden uçak yola çıktı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ afet bölgesi ilan edilecek mi? Bakan Soylu'dan açıklama

Elazığ afet bölgesi ilan edilecek mi? Bakan Soylu'dan açıklama

Ümraniye’de yangın! Yaşlı çifti komşuları kurtardı

Ümraniye’de yangın! Yaşlı çifti komşuları kurtardı

Okulda skandal! Öğrencisine şiddet uygulayan kadın öğretmen açığa alındı

Okulda skandal görüntü! Öğretmen hakkında harekete geçildi

Hatay'da karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor

Karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor

Sokak köpeği her gün aynı saatte fırına gelip ekmek alıyor

Her gün aynı saatte aynı yere gelip...

Giresun'da ilginç görüntü... Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan su samuru bulundu

Nesilleri tehlikede! Böyle görüntüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.