HABER

3 bin yıllık tersanede 220 sarnıç ve 14 sandal çekeki bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 12:06 | Son Güncelleme

MERSİN'in Silifke ilçesine 2 kilometre uzaklıkta, yaklaşık 6 kilometrekare büyüklüğündeki Dana Adası'ndaki 3 bin yıllık tersanede, 220 sarnıç ve 14 sandal çekek yeri bulundu.

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA)- MERSİN'in Silifke ilçesine 2 kilometre uzaklıkta, yaklaşık 6 kilometrekare büyüklüğündeki Dana Adası'ndaki 3 bin yıllık tersanede, 220 sarnıç ve 14 sandal çekek yeri bulundu.

Uluslararası Sitler ve Anıtlar Konseyi (ICOMOS) Sualtı Kültür Mirası Komisyonu Genel Sekreteri Doç. Dr. Hakan Öniz, Kültür Bakanlığı izniyle ve Silifke Müzesi Başkanlığı'nda Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan Dana Adası üzerindeki çalışmaların 2015 yılında başladığını belirtti. Bilimsel danışmanlığı yaptığı çalışmalarda Dana Adası'nın arkeolojik öneminin giderek yoğun biçimde ortaya çıktığını kaydeden Doç. Dr. Öniz, “Dana Adası'nda 2016 yılında 276 antik çekek yeri ortaya çıkarmıştık. Geçen yıl ve bu yıl ise toplam 220 sarnıç tespit ettik. Bunların hepsinin tek tek çizimleri yapıldı, hacimleri hesaplandı. 2018 yılında yaptığımız çalışmalarda gemilerin sandallarının da özel çekek yerlerinde yapıldığını gördük. Bu da muhtemelen bu alanda dünyada ilk kez karşımıza çıkıyor. Özel olarak dizayn edilmiş 14 sandal çekek yeri tespit ettik" dedi.

TUNÇ ÇAĞI'NDAN İTİBAREN ÖNEMLİ BİR TERSANE

Dana Adası'ndaki antik tersanenin dünyadaki varlığını ve bütünlüğünü korumuş en büyük ve muhtemelen en eski tersane olabileceğini düşündüklerini aktaran Doç.Dr. Öniz, “Bu tersanenin en az 3 bin yaşında olduğunu tahmin ediyoruz. Tunç Çağı'ndan itibaren Demir Çağı, Klasik Dönem, Helenistik Dönem, Roma ve Bizans dönemlerinde çok yoğun kullanıldığını gösteren kanıtlara ulaştık. Savaş ve ticaret gemilerinin yapımı gerçekleşmiş. Döneminin denizcilik endüstrisini yansıtan muazzam bir tersane" diye konuştu.

ADADA 12 BİN KİŞİNİN YAŞADIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ

2018 yılı çalışmalarında tersane işçileri, güvenlikte kullanılan askerler, tersane işçilerinin aileleri olmak üzere ada üzerinde yaşayan toplam nüfusun kaç kişi olduğuna yönelik bir çalışma da yürüttüklerini belirten Doç. Dr. Öniz, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımızda ada üzerindeki 220 sarnıç tespit ettik, ama bunların 300'den fazla olduğunu düşünüyoruz. En az 12 bin kişinin yaşadığını düşündüğümüz adada bu sarnıçlar sayesinde su problemi olmadan hayatın sürdürüldüğünü tahmin ediyoruz. Adada tarım için kullanılabilecek arazi kısıtlı sahada yapılmış. Kendilerine yetecek kadar tarım yapmaya çalışmışlar. Hayvancılık hemen hemen hiç yok. Ada üzerinde M.Ö.6'ncı binlerde yaşam olduğunu tespit ettik. İnsanlar en azından o dönemde adaya avlanmaya gelmiş. Muhtemelen M.Ö. binden itibaren de ada üzerinde tersane endüstrisi başlamış."

'KİLİKYA KORSANLARININ GEMİLERİ DE BU ADADA YAPILMIŞ

Dana Adası'nın Kilikya bölgesindeki tüm kentlerle ilişki içinde olduğunu da anlatan Doç. Dr. Öniz, “Adanın Kıbrıs ile de bağlantısı var, çünkü M.Ö. 7-6'ncı yüzyıla tarihlenen Kıbrıs amforaları bulduk" dedi. Yüzey araştırmaların adada en az 8 bin yıldır insanların varlığını kanıtladığını ifade eden Doç. Dr. Öniz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Halen adadaki tersane alanındaki bazı yapıların dünyada benzeri yok. Yapılan çalışmalar, M.Ö. 2 ve 1'inci yüzyıllardaki meşhur Kilikya korsanlarının gemilerinin de bu adada yapıldığını kanıtlıyor. Bu tersanenin dünyada ayakta kalan bir benzeri yok. Dana Adası, denizcilik ve tersanecilik alanında dünyada bugüne kadar bilim dünyasının görmediği birçok yeni şeyi karşımıza çıkarmaya devam ediyor."

'ADA ÜZERİNDE KAZI ÇALIŞMALARINA BAŞLAMAYI PLANLIYORUZ'

Türkiye'nin, dünya denizciliği için eşsiz bilgi kaynağını korumayı başardığını vurgulayan Doç.Dr. Öniz, "2018 yılında şu ana kadar ada üzerinde yüzeyden görülebilen yapıların tespitleri ve çekek yerlerinin çizimleri ve plana alınması gerçekleşti. Artık bundan sonraki hedefimiz Dana Adası'nın gerçekte hangi dönemlerde kullanıldığını tam olarak kanıtlayabilecek bilimsel verilere ulaşmak. Bunun için de Kültür Bakanlığı ile birlikte ada üzerinde kazılara başlamayı hedefliyoruz. Bu kazılar dünya denizcilik tarihine önemli katkılar sağlayacak" ifadelerini kullandı.

PARTNERSertar Ortaç'ın eşi Chloe'nin yeni işiSertar Ortaç'ın eşi Chloe'nin yeni işi
PKK'lı 'Mam Zeki Şengali’ kod adlı terörist İsmail Özden'in öldürüldüğü operasyondan fotoğraflarPKK'lı 'Mam Zeki Şengali’ kod adlı terörist İsmail Özden'in öldürüldüğü operasyondan fotoğraflar
Vali, düzgün döşenmeyen fayansları çekiçle kırdıVali, düzgün döşenmeyen fayansları çekiçle kırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Donald Trump'a Türkiye uyarısı: Bedeli ağır olur!

Donald Trump'a Türkiye uyarısı: Bedeli ağır olur!

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

İtiraf etti! Dikkat çeken talimat! Hemen uzaklaşın

İtiraf etti! Dikkat çeken talimat! Hemen uzaklaşın

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'ın ABD ürünlerini boykot çağrısına bir destek de RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'dan

Erdoğan'ın ABD ürünlerini boykot çağrısına bir destek de RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'dan

Son dakika! Cumhuriyet Savcısı gözaltına alındı

Son dakika! Cumhuriyet Savcısı gözaltına alındı

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

'Dolarları yakın' çağrısına karşı çıktı: Üzerinde Allah'ın adı yazıyor

'Dolarları yakın' çağrısına karşı çıktı: Üzerinde Allah'ın adı yazıyor

Fatih Portakal'dan Erdoğan'a destek

Fatih Portakal'dan Erdoğan'a destek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Saçlarını ineğe yalattı!

Saçlarını ineğe yalattı!

PKK'lı 'Mam Zeki Şengali’ kod adlı terörist İsmail Özden'in öldürüldüğü operasyondan fotoğraflar

PKK'lı 'Mam Zeki Şengali’ kod adlı terörist İsmail Özden'in öldürüldüğü operasyondan fotoğraflar

Çanakkale Gökçeada'da feribot karaya oturdu

Çanakkale Gökçeada'da feribot karaya oturdu

Çatışma çıktı! Şehit ve yaralı askerler var

Çatışma çıktı! Şehit ve yaralı askerler var

Rahip Brunson'ın yakınına attığı mesaj ortaya çıktı

Rahip Brunson'ın yakınına attığı mesaj ortaya çıktı

Esenboğa Havalimanı’nda yangın

Esenboğa Havalimanı’nda yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.