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3 bin yıllık Urartu yazıtına murç çaktılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 16:22 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Horasan ilçesi Yazılıtaş Mahallesi'ndeki 3 bin yıllık Urartu yazıtına, kayaların parçalanmasında kullanılan murç çakıldı. Tarihi yazıtın üstündeki murcun ya yukarı çıkmak ya da dinamitle patlatmak amacıyla çakılmış olabileceğini belirten Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.

3 bin yıllık Urartu yazıtına murç çaktılar

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un Horasan ilçesi Yazılıtaş Mahallesi'ndeki 3 bin yıllık Urartu yazıtına, kayaların parçalanmasında kullanılan murç çakıldı. Tarihi yazıtın üstündeki murcun ya yukarı çıkmak ya da dinamitle patlatmak amacıyla çakılmış olabileceğini belirten Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, yetkilileri bir an evvel önlem almaları konusunda uyardı.
Anadolu Türk tarihi üzerine araştırmalar yapan Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Alpaslan Ceylan, Horasan'daki Yazılıtaş Mahallesi'nde bulunan Urartu Kralı Menua'ya ait yazıtın son halini görmek için bölgeye gitti. Düz kaya üzerine yazılmış yazıta kaya ve beton parçalamada kullanılan murç çakıldığını gören Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, konuyu yetkililere bildirip, uyarıda bulundu. Köylülerden de tarihe sahip çıkmalarını isteyen Ceylan, altın aramak için tarihi yok etmek isteyenlere izin verilmemesini istedi.
'YAZITI TAHRİP EDENLER İÇİN 'ÜZERİNE GÜN IŞIĞI DOĞMASIN' YAZIYOR'
Yazılıtaş Mahalesindeki yazıtın yaklaşık 3 bin yıl önce Urartu Kralı Menua tarafından yazıldığını ifade eden Ceylan, "Anadolu tarihinin en önemli belgelerinden olan yazıtta, Kral Menua'nın Diauehi ülkesine sefere çıktığı, ülkenin kralı Utupusini'yi yendiğini ve kralın ayaklarına kapanarak merhamet dilediğini, altın ve gümüş karşılığında canını bağışladığı yazıyor. Son bölümünde ise yazıtı tahrip eden, değiştiren hakkında da 'üzerilerine gün ışığı doğmasın diye' bela okuyor. Bunu yapanlar Urartu kralının lanetini de üzerlerine çekiyor. Bu yazıta çakılan murçun iki anlamı olabilir. Birincisi yazıt yüksekte olduğu için murç çakılarak merdiven gibi kullanılmış. İkincisi ve en büyük tehlikeli olanı ise murçlarla açılacak deliklere konulacak dinamitlerle yazıtı patlatarak arkasında olduğuna inandıkları defineye ulaşmak. Bu yöntemi birkaç yerde gördük. Daha önce de Urartular dönemine ait bir kaya mezarının dinamitle patladıldığını biliyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

3 bin yıllık Urartu yazıtına murç çaktılar3 bin yıllık Urartu yazıtına murç çaktılar3 bin yıllık Urartu yazıtına murç çaktılar3 bin yıllık Urartu yazıtına murç çaktılar

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