3 bin yıllık Urartu yazıtına murç çaktılar

Yazılıtaş Mahalesindeki yazıtın yaklaşık 3 bin yıl önce Urartu Kralı Menua tarafından yazıldığını ifade eden Ceylan, "Anadolu tarihinin en önemli belgelerinden olan yazıtta, Kral Menua'nın Diauehi ülkesine sefere çıktığı, ülkenin kralı Utupusini'yi yendiğini ve kralın ayaklarına kapanarak merhamet dilediğini, altın ve gümüş karşılığında canını bağışladığı yazıyor. Son bölümünde ise yazıtı tahrip eden, değiştiren hakkında da 'üzerilerine gün ışığı doğmasın diye' bela okuyor. Bunu yapanlar Urartu kralının lanetini de üzerlerine çekiyor. Bu yazıta çakılan murçun iki anlamı olabilir. Birincisi yazıt yüksekte olduğu için murç çakılarak merdiven gibi kullanılmış. İkincisi ve en büyük tehlikeli olanı ise murçlarla açılacak deliklere konulacak dinamitlerle yazıtı patlatarak arkasında olduğuna inandıkları defineye ulaşmak. Bu yöntemi birkaç yerde gördük. Daha önce de Urartular dönemine ait bir kaya mezarının dinamitle patladıldığını biliyoruz" dedi.

