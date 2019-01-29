3 boyutlu yazıcı üretip, ekonomik kazanç elde etmeye başladı

Elazığ’da Mekatronik Mühendisliği bölümünden mezun olan Mustafa Kılıç, işinden kalan zamanlarda evinin bir köşesinde oluşturduğu atölyede kendi ürettiği 3 boyutlu yazıcı ile tasarımlar yaparak ek gelir kazanıyor. 2 çocuk babası Mekatronik Mühendisliği bölümünden mezun olan Mustafa Kılıç, kendi imkanları ile 3D yazıcı yaptı. Kılıç, yaptığı 3D baskı yazıcı ile evinin bir bölümünü atölyeye çevirerek, işinden kalan zamanlarda hediyelik ürünler basarak ek gelir elde etmeye başladı. KOSGEB’e başvuru yapan Kılıç, devletten alacağı destek ile işlerini büyütmeyi hedefliyor. Evinde 3 boyutlu tasarım, baskı ve elektronik projeler ürettiğini belirten Mustafa Kılıç, “Evimdeki 3 boyutlu yazıcılar kendi üretimimizdir. Üzerinde ekstra revize ederek farklı çalışmalara yöneliyoruz. Ek gelir amaçlı kişisel ve hediyelik tasarımlar yapıyoruz. Kişiye özel anahtarlık, biblo ve 3 boyutlu resim yapıyoruz. Talep doğrultusunda farklı çalışmalarımız mevcuttur. 3 boyutlu yazıcının montajı ve revizesi bize aittir. İnternetten bulduğumuz hazır kaynaklar üzerine düzenlemeler yaparak, kendi makinelerimizi oluşturduk. Makinelerin üzerindeki eklem parçalarını bir önceki 3 boyutlu yazıcımızdan çıktı alarak montajını yapıp, kendi 3 boyutlu yazıcımızı oluşturduk. Makinenin özelliklerine ve baskı hacmine göre fiyatları değişmektedir. Makinenin maliyeti 2 Bin TL civarı tutuyor. Ancak ek özellik eklemeye çalıştığımızda fiyat değişiyor” dedi.

“Aylık olarak kiramızı çıkartabiliyoruz”

Çok fazla bilinmediklerini dile getiren Kılıç;"Şu aşamada reklamla tanıtıp farklı çalışmalara yönelmeye çalışıyoruz. Yaptığımız 3 boyutlu tasarımlara göre ürün fiyatları değişmektedir. Tasarımları bilgisayar ortamında derleyip düzenliyoruz. Baskıya gidecek, filament dediğimiz malzemenin ne kadar harcandığı üzerine birim maliyeti ile çarparak fiyat çıkıyor. Kişiye özel 10 santimlik bir anahtarlığı 10 liradan hesap yapabiliyoruz. Reklamımız pek olmadığı için Elazığ’da pek tanınmıyoruz. Son zamanlarda yapılan kitap fuarında stant kurduk. Az çok kendimizi tanıtmaya çalıştık. Elazığ halkı biraz şaşırdı. Burada böyle bir şey var mıydı gibisinden. O da bizim reklam eksikliğimizden kaynaklanan bir durum. Önümüzdeki zaman diliminde olabildiğince tanıtmaya çalışacağız. Siparişler genelde internet üzerinden oluyor. Ancak insanlar internetten alışverişe biraz daha soğuk bakabiliyor” ifadelerini kullandı.

“İnsan, hayalleri peşinde koşmaya çalışıyor”

Yaptığı işleri gerçekleştirmek için evinin bir köşesini 3 boyutlu baskıya ayırdığını aktaran Kılıç, “İnsan, hayalleri peşinde koşmaya çalışıyor. İnsan sevdiği iş ile meşgul olunca zamanın nasıl geçtiğini fark edemiyor. Tabi ki herkes yapmak istediğini yapmaya çalışıyor ama günümüz şartlarında maalesef ki imkansız. Önümüzdeki projeler ve destekler sayesinde hayallerimize erişmeye çalışıyoruz. 3 boyutlu tasarım ve baskıya evimin bir köşesini ayırdım. Bu gibi işlerimi gerçekleştirmek ve gerçek hayata dönüştürmek ve tam bir işletmede hareket edebilmek için KOSGEB’in projelerinden faydalanmaya çalışıyorum. Şuan proje sunum aşamasındayım. Projemiz kabul görürse işletmemizi açacağız. Müşteri kitlesine daha iyi ve yakından muhatap olmaya çalışacağız. İlk aşamada 3 boyutlu yazıcıyı bilmezken üzerine yoğunlaştık. Kendi makinemizi ürettik şimdi de düşündüğümüz tasarımları veya talep doğrultusunda gelen istekleri tasarıma dönüştürüyoruz. Sonrasında tasarlayıp 3 boyutlu olarak yazıcımızdan çıktı alıyoruz. Hayal ettiğimiz ürünü tasarlayıp, makineden 3 boyutlu olarak üretmiş oluyoruz” diye bilgi verdi.

