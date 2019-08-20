3 Büyükşehir belediyesine kayyum atanması şehit ailelerini sevindirdi

İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlıklarına kayyum atanması, Kayseri, Nevşehir ve Kırşehir’de şehit aileleri ve gaziler tarafından sevinçle karşılandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevlerine kayyum atanması Kayseri, Nevşehir ve Kırşehir’de şehit aileleri ve gazileri sevindirdi. İHA’ya konuşan dernek başkanları, mutluluklarını dile getirdi.

Ramazan Çiftçi: "Hak yerini buldu"

Nevşehir Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği Başkanı Ramazan Çiftçi yaptığı açıklamada, "Bu üç büyükşehir belediyesine kayyum atanması şehit aileleri ve gazileri memnun etmiştir. Olması gereken hak yerini bulmuştur. Çünkü bu ülkede teröre, teröriste kim karşılık verirse karşılığını mutlaka Türkiye Cumhuriyeti devletinden görecektir. Bizler şehit olurken veya gazi olurken ülkemizin bütünlüğü için şehit ve gazi olduk. Bunların eylem ve söylemleri teröre destek niteliğindeydi. Zaman zaman o bölgede çalışan şehit aileleri ve gazilerimiz ile dernek başkanlarımız ile istişare ettiğimizde şehit yakınları ve gazilerinin işten çıkarılmalarının ve teröristlerin yeniden işe alınması gibi işlemler yapılıyordu. Bizde devletimizden, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’dan böyle bir hamlenin ne zaman yapılacağını bekliyorduk. Ve bu beklentimiz gerçekleşti. Böyle bir işlemi yapan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya ve ona destek veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye Nevşehir şehit aileleri ve gazileri olarak teşekkür ediyorum. Teröre destek veren bu ülkede bundan sonra barınamayacağını bilmelidir. Bizlerin beklentileri hep bu yöndedir. Maalesef bu ülke bunları hak etmiyor. Şehit aileleri ve gazileri olarak bunlardan üzüntü duyuyoruz. Sizler seçilmiş belediye başkanısınız teröre neden destek oluyorsunuz? Olması gereken düzgün işlerinizi niye yapmazsınız. İllerinizdeki çalışmalarını diğer belediye başkanları gibi illerine hizmet olarak sunsalardı bu duruma düşmeyeceklerdi. Bunlar alenen PKK’ya KCK’ya ve teröriste destek verdiler ve karşılığını buldular. Bu şekilde başka belediyelerde varsa kayyum atanmasını bekliyoruz. Kim bu ülkede teröre teröriste destek veriyorsa o ilin belediyesine kayyum atanmasında hiçbir engel yoktur. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir” şeklinde konuştu.