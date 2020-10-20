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3 büyükşehirdeki yemek ihalelerine fesat karıştıran şahıslara operasyon: 34 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2020 16:31 | Son Güncelleme

Kocaeli, Bursa ve İstanbul’da 2018-2020 yılları arasında gerçekleştirilen çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına ait yemek ihalelerine fesat karıştırdığı iddiası ile 34 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kocaeli, Bursa ve İstanbul’da 2018-2020 yılları arasında gerçekleştirilen ihalelere bir takım usulsüzlüklerin olduğu tespit edildi.

Kocaeli, Bursa ve İstanbul’da 2018-2020 yılları arasında gerçekleştirilen çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına ait yemek ihalelerine fesat karıştırdığı iddiası ile 34 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kocaeli, Bursa ve İstanbul’da 2018-2020 yılları arasında gerçekleştirilen ihalelere bir takım usulsüzlüklerin olduğu tespit edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu belirlenen 59 kişiden 38’i hakkında gözaltı kararı, 21’inin de ifadelerinin alınmasına karar verildi.
Hakkında gözaltı kararı verilen 38 kişinin yakalanması için Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 34 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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