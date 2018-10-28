"3. Çekmeköy Uluslararası Kısa Film Yarışması" ödülleri verildi

İSTANBUL (AA) - Çekmeköy Belediyesi tarafından bu yıl "Komşuluk" temasıyla düzenlenen "3. Çekmeköy Uluslararası Kısa Film Yarışması" ödülleri sahiplerini buldu. Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirilen ödül töreni, müzisyen Yücel Arzen'in Necip Fazıl Kısakürek'in "Surda Bir Gedik Açtık" şiirinden yola çıkarak bestelediği eserini seslendirmesiyle başladı. Törende konuşma yapan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, çocukluğunun Cihangir'de geçtiğini dile getirerek, o yıllarda yaşanan komşuluk ilişkilerinin bugün kaybolduğunu söyledi. Poyraz, eskiden kapılarda kilit olmadığına işaret ederek, "Eve geldiğim zaman annem, babam yoksa bilirdim ki komşumuz ben açsam bana yemek veya harçlığım yoksa harçlık verirdi. Böyle bir aile ortamında büyüdük." dedi. Gittiği taziyeler sırasında yan yana komşuların birbirinden haber olmadığına tanıklık ettiğini anlatan Poyraz, şöyle devam etti: "Kapı komşusunun annesinin öldüğünden haberdar olmayan bir İstanbul'da yaşıyoruz. Onun için komşuluk temasını işlemenin önemli olduğuna inanıyorum. Bizim akrabamızdan, anamızdan, babamızdan daha yakın komşumuzdur. O komşu dertli olduğumuzda yanımızda olsun. Mutluluğumuzu gelsin, paylaşsın. Akşamları beraber televizyon izlemeye ya da internette vakit geçirmeye komşularımıza gidelim. Onların kapısını çalalım. Çalalım ki bizim de ihtiyaç duyduğumuz o gün kapımızı komşumuz çalsın."

- "Komşuluk, merhamet eli uzatmaktır" Çekmeköy Belediye Başkanı Yardımcısı ve proje yöneticisi Şahmettin Yüksel de yarışmanın ilk yıl "merhamet ve adalet", ikincisinin ise "İhanet ve Direniş" temasıyla ele alındığını, aynı zamanda ilk iki yıl yarışmanın Cumhurbaşkanlığı Himayesi altında gerçekleştiğini hatırlattı. Yüksel, "Komşuluk; merhamet eli uzatmaktır, bir fincan kahve isteyebilmektir, gerektiğinde yalnızlığını paylaşabilmektir. Bugün ne kadar da muhtacız dostluğa, yakınlığa ve letafete. Bu nedenledir ki birçok anne, baba, birçok yaşlı ve hatta birçok genç yalnızlığın acısını çekmektedir." diye konuştu. Bu yıl yarışmaya katılan filmleri görünce mutlu olduklarını ifade eden Yüksel, şunları kaydetti: "Filmleri izleyince ülkemizin genç yeteneklerinin yerli sinema çatısını ne kadar yükselteceklerini görüyoruz. Gençlerimizin günümüz teknolojisini kullanarak ne kadar iyi görüntüler çektiklerini ve bu görüntüleri sanatsal açılarla ne kadar iyi kullanıldığını fark ettik. Gençlerimizin Suriye'de yaşanan insanlık dramına göç ve mülteci sorunlarına kayıtsız kalmadıklarını, sinemanın büyülü diliyle ele aldıklarını, çağımızın sorunlarına farklı bakış açılarıyla filmlerine yansıttıklarını gördük."

Yüksel, yarışmayı geleneksel hale getirmek istediklerine de vurgu yaparak, ileride yarışmada sanat aracılığıyla toplumsal sorunları ele almaya devam edeceklerini belirtti. - "Dünyanın en büyük filmleri kısa filmlerden ortaya çıkar" Yarışmanın ana jürisinde yer alan yapımcı Birol Güven ise komşuluk meselesinin zannedilenden daha değerli bir mesele olduğuna dikkati çekerek, "Ben de şu anda yeni bir sinema filmi yapıyorum. Senaryosu üzerinde 2 yıldır çalışıyorum. İnşallah kasım ayında sonunda çekimleri bitecek ve en kısa zamanda sizlere arz edeceğiz. Bizim filmimizin konusu internet bağımlılığı. Hatta buna ekran bağımlılığı da denilebiliyor. Hepimiz ekranlara bakıyoruz. Ben de bunun filmini yapmak istedim ve 2 yıl çok değerli bilim insanlarıyla çalıştık ve geldiğimiz sonuç şu internet bağımlılığının tek bir tedavisi var, o da komşuluk. Göreceksiniz de çok yakın gelecekte komşuluk doktorlar tarafından reçete olarak yazılacak. Yani bir bağımlılıktan kurtulmak istiyorsan 'git kendine komşu bul' diyecek doktorlar." ifadelerini kullandı.