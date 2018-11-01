3 çocuğunu boğazını keserek öldüren anne her şeyi anlattı

Olay, 21 Ekim’de Yüreğir’e bağlı Geçitli Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 26 yaşındaki Selma Cice, sabah eşi tarlaya gidince pencereleri kapatıp tüm kapıları kilitleyerek evin koridorunda 6 yaşındaki oğlu Mahmut, 9 yaşındaki kızı Semanur ve 11 yaşındaki Mehmet Emin'i vahşice öldürdükten sonra bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu. Baba Cabbar Cice, mutfak penceresinden içeri girdiğinde korkunç manzarayla karşılaştı. Anne Cice, Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken çocuklar otopsinin ardından defnedildi. 1 gün yoğun bakımda kalıp servise çıkan kadın ilk ifadesinde "İntihar edecektim çocuklarım da benim gibi rezil olmasın diye onları kestim" dedi.

Hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından jandarma tarafından ifadesi alınarak adliyeye sevk edilen kadın nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

"KAYINBABAMIN CEP TELEFONU UNUTMASI TARTIŞMA ÇIKARDI"

Tutuklanan Cice, jandarmaya verdiği ifadesinde şunları söylediği ileri sürüldü:

"Kayınbabamın kullandığı araçla çocuklarımla birlikte düğüne gidiyorduk. Yolda giderken kayınbabam ve kardeşi cep telefonlarını evde unuttuklarını fark etti. Kayınbabam küfür etmeye başladı. Ben de sakin olmasını istedim. Bizi eve getirdi. Eşim evdeydi. Eşim, tekrar gidip gitmeyeceğimizi sorunca ben de ‘Babanla bir yere gitmem' dedim. Bunun üzerine ‘Gitmeseydin. Babamı biliyorsun. Çocukları da rezil ediyorsun' deyip hakaretler etti. Daha sonra babasının evine gitti. Gelince yine tartıştık. Bana tekrar hakaret etti, ‘sende kafa yok, kendi başına iş yapma' diyerek gitti. Eşim gittikten sonra intihar etmeyi düşündüm. Sonra ben öldüğüm zaman çocuklarımın geride perişan kalacağı aklıma geldi. Eşimin bana yaptıklarının acısını çıkarmak için ondan intikam almak için çocuklarımı öldürmeye ardından da bileklerimi keserek ölmeye karar verdim."