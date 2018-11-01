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3 çocuğunu boğazını keserek öldüren anne her şeyi anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 10:08 | Son Güncelleme

Adana'da 1'i kız 3 çocuğunun boğazını bıçakla keserek öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan anne Selma Cice'nin, "Eşimin bana yaptıklarının acısını çıkarmak için çocuklarımı öldürmeye ardından da intihar etmeye karar verdim" dediği ortaya çıktı.

Olay, 21 Ekim’de Yüreğir’e bağlı Geçitli Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 26 yaşındaki Selma Cice, sabah eşi tarlaya gidince pencereleri kapatıp tüm kapıları kilitleyerek evin koridorunda 6 yaşındaki oğlu Mahmut, 9 yaşındaki kızı Semanur ve 11 yaşındaki Mehmet Emin'i vahşice öldürdükten sonra bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu. Baba Cabbar Cice, mutfak penceresinden içeri girdiğinde korkunç manzarayla karşılaştı. Anne Cice, Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken çocuklar otopsinin ardından defnedildi. 1 gün yoğun bakımda kalıp servise çıkan kadın ilk ifadesinde "İntihar edecektim çocuklarım da benim gibi rezil olmasın diye onları kestim" dedi.

Hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından jandarma tarafından ifadesi alınarak adliyeye sevk edilen kadın nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

"KAYINBABAMIN CEP TELEFONU UNUTMASI TARTIŞMA ÇIKARDI"

Tutuklanan Cice, jandarmaya verdiği ifadesinde şunları söylediği ileri sürüldü:

"Kayınbabamın kullandığı araçla çocuklarımla birlikte düğüne gidiyorduk. Yolda giderken kayınbabam ve kardeşi cep telefonlarını evde unuttuklarını fark etti. Kayınbabam küfür etmeye başladı. Ben de sakin olmasını istedim. Bizi eve getirdi. Eşim evdeydi. Eşim, tekrar gidip gitmeyeceğimizi sorunca ben de ‘Babanla bir yere gitmem' dedim. Bunun üzerine ‘Gitmeseydin. Babamı biliyorsun. Çocukları da rezil ediyorsun' deyip hakaretler etti. Daha sonra babasının evine gitti. Gelince yine tartıştık. Bana tekrar hakaret etti, ‘sende kafa yok, kendi başına iş yapma' diyerek gitti. Eşim gittikten sonra intihar etmeyi düşündüm. Sonra ben öldüğüm zaman çocuklarımın geride perişan kalacağı aklıma geldi. Eşimin bana yaptıklarının acısını çıkarmak için ondan intikam almak için çocuklarımı öldürmeye ardından da bileklerimi keserek ölmeye karar verdim."

"ÇOCUKLARIN SON SÖZÜ 'ANNE BIÇAĞI NE YAPACAKSIN' OLDU"

Genç kadın ifadesinde daha sonra şunları söyledi:

"Kapıları kilitledim. Çocuklarım o esnada uyuyordu. Önce onları uyandırdım. Daha sonra gittim mutfaktan bıçak aldım. Çocuklar bıçağı görünce ‘anne bıçağı ne yapacaksın' diye sordu. Ben de ‘Sizi bir yere götüreceğim. Sonra ben de geleceğim' dedim. Ondan sonra çocukları koridora getirdim ve tek tek onları kestim. Çocuklarımın üzerlerini örttükten sonra bileklerimi kestim. Ölmeyi bekledim. Bir anlık öfkeyle oldu çok pişmanım." (İHA)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
sen nasıl bir annesin diyecek kelime bulamıyorum o cocukları senin kanından senin canından olan bu yavruları tek tek keserken hiçmi canın acımadı hiçmi için sızlamadı sende bıcagı kalbine saplasaydın geberseydin allah bu işte sana bu acıyı ölene kadar yaşatacagı için canını almadı senin gidecek bir yerin yok yok yok şimdi pişmanım diyorsun bir an evvel sen ölme diyorum allah bu acıyı sana cektirsin inanilir gibil deil ya bir insanın gözü bukadarmı döner yazıklar olsun senin gibil bir anneye işallah senin ecelinde ococuklarından daha beter olur
Allahım Bu Haber kanımı dondurdu. Bir Anne Bunu Çocuklarına Nasıl Yapar Bu Nasıl bir anne Onlar birer melek onlara nasıl kıydın kendi cehenneminde yan.....
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