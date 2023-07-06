3 çocuğunu geride bırakıp evi terk eden eşine gözyaşlarıyla seslendi
Mynet Haber
2 saat önce
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Adana’da 3 çocuk annesi kadının ölen babasının emekli maaşını almak için kocasından boşanmak istediğini söyleyerek evi terk ettiği iddia edildi. 3 çocuğuyla kalan Serkan Tanrısever, gözyaşları içinde eşine seslenerek eve geri dönmesini istedi.
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