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3 çocuğunu katleden anne tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2018 13:55 | Son Güncelleme

ADANA'da çocukları Mehmet Emin (10), Semanur (8) ve Mahmut'u (4) bıçakla öldürdükten sonra bileklerini keserek intihara kalkışan Selma Cice (27), tedavisinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cice ifadesinde, "Hayatımda hiç mutlu bir gün yaşamadım.

3 çocuğunu katleden anne tutuklandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da çocukları Mehmet Emin (10), Semanur (8) ve Mahmut'u (4) bıçakla öldürdükten sonra bileklerini keserek intihara kalkışan Selma Cice (27), tedavisinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cice ifadesinde, "Hayatımda hiç mutlu bir gün yaşamadım. Tüm yaşantım, zorluk ve rezillik içinde geçti. İntihar etmeyi uzun zamandır düşünüyordum; fakat geri kalan çocuklarım rezil olmasın, diye onları da öldürdüm" demişti.
Olay, 21 Ekim Pazar günü, Yüreğir ilçesine bağlı Geçitli Mahallesi'nde meydana geldi. Çok fazla harcama yaptığı için çiftçi eşi Cabbar Cice ile sürekli tartıştığı öne sürülen Selma Cice, evinde, çocukları Mehmet Emin, Semanur ve Mahmut'un boğazlarını bıçakla kestikten sonra kendi bileklerini de keserek, intihar girişiminde bulundu. Gürültü üzerine eve koşan komşular, tüm kapıların kilitli olduğunu fark etti ve Cabbar Cice'ye haber verdi. Düğüne katılmak üzere Gaziantep'e giden Cabbar Cice, yoldan dönüp, evine geldi. Cice, evine girdiğinde 3 çocuğunu boğazları kesilmiş, eşini ise bilekleri kesilmiş olarak kanlar içinde yatarken buldu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Selma Cice'yi ağır yaralı olarak ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Anneleri tarafından katledilen Mehmet Emin, Semanur ve Mahmut Cice'nin cenazeleri ise yapılan otopsinin ardından Geçitli Mahallesi'ndeki aile mezarlığında yan yana defnedildi.
'REZİL OLMASINLAR DİYE ÖLDÜRDÜM'
Yoğun bakımda tedavi gören Selma Cice, hayati tehlikeyi atlatmasının ardından polise ifade verdi. Cice'nin, polise verdiği ilk ifadesinde, "Hayatımda hiç mutlu bir gün yaşamadım. Tüm yaşantım, zorluk ve rezillik içinde geçti. İntihar etmeyi uzun zamandır düşünüyordum; fakat geri kalan çocuklarım rezil olmasın, diye onları da öldürdüm" dediği öğrenildi.
Tedavisinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Selma Cice, mahkemeye çıkarıldı. Polisteki ifadesini tekrarlayan Selma Cice'nin, koridorda çocuklarını tek tek öldürdüğü, olay sırasında çocukların cinnet getiren annelerine engel olmaya çalıştığı tespit edildi.
Selma Cice, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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3 çocuğunu katleden anne tutuklandı3 çocuğunu katleden anne tutuklandı3 çocuğunu katleden anne tutuklandı3 çocuğunu katleden anne tutuklandı

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