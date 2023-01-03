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3 çocuğunun annesi eşini bıçaklayarak öldürdü

03.01.2023 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da İsmail Türün (44), evde tartıştığı 3 çocuk annesi eşi Ayşegül Türün’ü (31) bıçaklayarak öldürdü. Evin karşısındaki markete giderek eşini öldürdüğünü itiraf eden Türün, polis ekiplerince gözaltına alındı.

3 çocuğunun annesi eşini bıçaklayarak öldürdü

Kütahya’da temizlik işçisi olan İsmail Türün, Hamidiye Mahallesi Beşikkaya Caddesi’ndeki evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle eşi 3 çocuk annesi Ayşegül Türün ile tartıştı. Çiftin tartışması kısa sürede kavgaya dönüşürken, İsmail Türün eşini birçok kez bıçaklayıp evden çıktı ve yolun karşısındaki markete gitti. Burada eşini öldürdüğünü itiraf eden İsmail Türün, polise haber verilmesini istedi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri katil zanlısı İsmail Türün'ü evin önünde gözaltına aldı.
Evde yapılan incelemede ise Ayşegül Türün’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından İsmail Türün ifadesi için emniyete götürüldü. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından ise Ayşegül Türün’ün cenazesi otopsi işlemleri için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

OLAY SIRASINDA ODADA UYUYORMUŞ

Çiftin çocuklarından ikisinin olay sırasında okulda olduğu, birinin ise başka bir odada uyuduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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