HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 3 çocuğunun annesini katletti... Mahkemeye çıkıp skandal sözler söyledi! "Pınar'ın ailesi olayı medyatikleştirmeye çalışıyor"

3 çocuğunun annesini katletti... Mahkemeye çıkıp skandal sözler söyledi! "Pınar'ın ailesi olayı medyatikleştirmeye çalışıyor"

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
17.01.2025 17:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dini nikahla birlikte yaşadığı 3 çocuğunun annesi 26 yaşındaki Pınar Bayrak'ı döverek öldüren Ziya Ecer'den skandal sözler! Yargılandığı davanın duruşmasında, "Öldürmek gibi bir kastım yoktu. Pınar'ın ailesi olayı çarpıtıyor, medyatikleştirmeye çalışıyorlar" dedi.

3 çocuğunun annesini katletti... Mahkemeye çıkıp skandal sözler söyledi! "Pınar'ın ailesi olayı medyatikleştirmeye çalışıyor"

Olay, geçen yıl 3 Ağustos'ta Yenişehir ilçesine bağlı Çiftlikköy Mahallesi'nde meydana geldi. Ziya Ecer ve dini nikah ile birlikte yaşadığı, en büyüğü 7 yaşında 3 çocuğunun annesi Pınar Bayrak arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Ecer, Bayrak'ı darbetti.

HAYATINI KAYBETTİ

Baygın şekilde kanlar içerisinde kalan Bayrak, Ecer ve arkadaşı A.E. tarafından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü. Bayrak, kurtarılamadı. Olayın ardından Ziya Ecer ile evde bulunan delilleri kararttıkları iddia edilen A.E. (32), N.B. (22), Ö.B. (25) ve R.B. (28) gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ecer tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

BIRLIKTE-YASADIGI-KADINI-DOVEN-SANIK-OL_412012_154157

İDDİANAME HAZIRLANDI

Mersin Cumhuriyet Savcılığı tarafından sanıklar hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, tutuklu sanık Ziya Ecer'in 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan, tutuksuz sanıkların ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme' suçundan yargılanması talep edildi. İddianame, Mersin 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ikinci duruşması, bugün Mersin 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanık Ecer, tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve müşteki yakınları salonda hazır bulundu.

BIRLIKTE-YASADIGI-KADINI-DOVEN-SANIK-OL_412013_154157

'BABAM CEZAEVİNDE, ANNEM ÖLDÜ'

Tanıkların dinlendiği duruşmada, çiftin çocukları da dinlendi. Sosyal hizmet uzmanı eşliğinde dinlenen R.E. (8), "Halam ve kardeşlerimle yaşıyorum. Daha önce annemle yaşıyordum. Babam cezaevinde, annem öldü" dedi. R.E.'nin sözleri, salonda Bayrak'ın yakınlarının gözyaşlarına neden oldu. Duruşmada savunma yapan Ecer ise "Öldürmek gibi bir kastım yoktu. Pınar'ın ailesi olayı çarpıtıyor, medyatikleştirmeye çalışıyorlar" diye konuştu.

BIRLIKTE-YASADIGI-KADINI-DOVEN-SANIK-OL_412014_154157

İDDİALARI KABUL ETMEDİLER

Tutuksuz sanıklar da haklarındaki delil karartma iddialarını kabul etmeyip, beraatlarini istedi. Duruşmaya katılan Bayrak'ın ailesi, sanıklardan şikayetçi olduklarını beyan etti. Duruşmada müşteki avukatları, Pınar Bayrak'ın ailesine teslim edilen cep telefonunu incelenmesi için mahkemeye sundu. Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, Sanık Ecer'in tutukluluk halinin devamına karar verip, eksikliklerin giderilmesi, delillerin incelenmesi ve diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti darp dini nikah
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump’ın çağrısı sonrası ilk adım: "Tarihi karar"

Trump’ın çağrısı sonrası ilk adım: "Tarihi karar"

Sakın tüketmeyin! Ünlü tereyağı markası market raflarından toplanıyor

Sakın tüketmeyin! Ünlü tereyağı markası market raflarından toplanıyor

F.Bahçe'de ilk ayrılık! Öyle bir veda etti ki: Değer göreceğim yerde...

F.Bahçe'de ilk ayrılık! Öyle bir veda etti ki: Değer göreceğim yerde...

Önce tutuklandı, şimdi görevden uzaklaştırıldı

Önce tutuklandı, şimdi görevden uzaklaştırıldı

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt! "Bu savaş ilanını görüyor ve kabul ediyoruz"

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt! "Bu savaş ilanını görüyor ve kabul ediyoruz"

3 çocuğunun annesini katletti...

3 çocuğunun annesini katletti...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Sosyal medyada milyonlarca izlenme alan viral TEMU ürünleri

Sosyal medyada milyonlarca izlenme alan viral TEMU ürünleri

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.