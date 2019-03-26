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3 çocuğunun annesini, sokak ortasında 3 kurşunla öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 15:52 | Son Güncelleme

  Erzurum'da Özgür P.

Erzurum'da Özgür P. (39), bir yıldır ayrı yaşadığı, 2'si kız 3 çocuğunun annesi Seher P.'yi (28), sokak ortasında konuşma bahanesiyle durdurduktan sonra tabancayla 3 kurşun sıkarak öldürdü. Olay yerinden kaçan ve aracı terk edilmiş olarak bulunan Özgür P., kısa sürede polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.
Olay, bugün saat 12.30 sıralarında merkez Palandöken ilçesinde meydana geldi. Özgür P. ile Seher P., aralarındaki geçimsizlik nedeniyle geçen yıl ayrı yaşamaya başladı. Sabah saatlerinde konuşmak için ayrı yaşadığı eşini oturduğu apartman dairesine gelen Özgür P.'ye kapıyı açan 9 yaşındaki oğlu M.B.P., annesinin evde olmadığını söyledi. Bunun üzerine Özgür P., sokağa park ettiği otomobilinin içinde beklemeye başladı. Gittiği adliyeden dönen Seher P.'yi görünce araçtan inip önüne kesen Özgür P., konuşmak istediğini söyledi. Olumsuz yanıt alan Özgür P., belinden tabancasını çıkardı ve Seher P.'ye art arda 3 el ateş etti. Silah sesini duyanlar Seher P.'yi yerde kanlar içerisinde görürken, Özgür P. otomobiline binip, kaçtı.
Çağrılan ambulansla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Seher P., yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.
Harekete geçen polis ekipleri ise kaçan Özgür P.'nin otomobili merkez Aziziye ilçesindeki sağlık ocağı önünde terk edilmiş halde bulundu. Araştırmalarını sürdüren polis, Özgür P.'yi, olaydan yaklaşık 2 saat sonra, başka otomobilde yakaladı. Gözaltına alınan Özgür P.'nin Emniyet'teki sorgusu sürüyor.
Kardeşleri İ.P. (3) ile Z.P. (8) ile evde oturdukları sırada babasının geldiğini söyleyen M.B.P., "Babam eve geldi annemi sordu. Evde olmadığını söyleyince beni içeriye gönderdi. Daha sonra silah sesleri duyduk" dedi.
Seher Polat'ın adliyeye neden gittiğini bilmediklerini aktaran komşusu Gülten Togar ise "Balkondan bakınca Seher'in geldiğini gördüm. Eşi dışarıda bekliyordu. İçeriye girerken 'Seher gel konuşalım' demiş. Silah sesi duyunca balkona koştuk. 'Kadını vurdular' diye bağrışmalar oldu. Daha sonra Seher'i yerde görünce hemen ambulansı aradık" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Özgür P.'nin yakalanması
-Polis aracına bindirilmesi
-Cinayetin meydana geldi apartman
-Komşunun olayı anlatması
-Çocuğun olayı anlatması
-Çiftin çocukları
-Aracın bırakıldığı yer

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Haber-Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM, (DHA)

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