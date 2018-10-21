3 çocuğuyla yaşadığı evde babası tarafından ölü bulundu

Mehmet CANDAN-Tekin GÜRBULAK/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, Havva Çay (27), 3 çocuğuyla beraber yaşadığı evinde, aynı apartmanda oturan babası tarafından ölü bulundu. Vücudunda tek bıçak darbesi olan kadının nasıl öldüğü araştırılırken, ölen kocasının akrabası gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde, Dokuz Eylül Mahallesi 321 Sokak'ta meydana geldi. Bekar ve 3 çocuk annesi Havva Çay'dan haber alamayan babası, üst katında oturan kızının kapısını çaldı. Kapının açılmaması üzerine kendisinde bulunan yedek anahtarla içeri giren baba, kızı Havva Çay'ı yerde kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Çay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, vücudunda tek bıçak darbesi olan Çay'ın nasıl öldüğünün belirlenmesi için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında Havva Çay'ın, dün akşam babası, annesi, çocukları ve ölen kocasının akrabasıyla birlikte yemek yediği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine polis, ismi öğrenilemeyen akrabayı gözaltına aldı. Gözaltındaki şüphelinin sorgusu sürdürülürken, Havva Çay'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan Havva Çay'ın, bir süre önce kocasını kaybettiği ve çocuklarıyla birlikte babası ile aynı binada altlı üstlü oturdukları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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