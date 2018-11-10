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3 çocuk annesi, 2 yaşındaki oğlunun yanında öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.11.2018 17:37 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde yaşayan Rahime Gencer (35), 2 yaşındaki oğlu Egemen Gencer'in yanında bulunduğu sırada av tüfeğiyle yüzünden vurularak öldürüldü.

3 çocuk annesi, 2 yaşındaki oğlunun yanında öldürüldü

Ramazan ÇETİN-Hasan ASLAN/SARAYKÖY (Denizli), (DHA) DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde yaşayan Rahime Gencer (35), 2 yaşındaki oğlu Egemen Gencer'in yanında bulunduğu sırada av tüfeğiyle yüzünden vurularak öldürüldü. Olayın hemen ardından eve gelen ölen kadının oğlu Osman Gencer (18) 3 kişinin olay yerinden kaçtığını söyledi. Jandarma cinayet şüphelilerinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, bugün saat 13.00 sıralarında, kırsal Tepeköy Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk annesi Rahime Gencer, oğlu Osman Gencer tarafından kanlar içinde bulundu. Durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ayrıca oğlundan olayı öğrenen kadının eşi Musa Gencer (40) de eve geldi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Rahime Gencer'in öldüğü belirledi. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri, evde ve dışarıda detaylı inceleme yaptı, delil aradı. Bu sırada olay yerine toplanan kadının yakınları sinir krizi geçirdi. Gencer'in cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.
Eşi tarlada çalışan, Osman ve Orçun (12) isimli çocukları dışarda olan Rahime Gencer'in, cinayetin işlendiği sırada yanında 2 yaşındaki oğlu Egemen'in bulunduğu ortaya çıktı. Olayın hemen ardından eve gelen Osman Gencer'in, annesinin cesedini bulduktan sonra üç kişinin kaçtığını gördüğünü, arkalarından koştuğunu ancak yakalayamadığını söylediği öğrenildi. Jandarma Musa Gencer, oğlu Osman Gencer ve kardeşi Mehmet Gencer'i ifadelerini almak üzere jandarma karakoluna götürdü. Cinayeti kimin ve neden işlediği araştırılırken, ölen kadının çocukları Egemen ve Orçun, yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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3 çocuk annesi, 2 yaşındaki oğlunun yanında öldürüldü3 çocuk annesi, 2 yaşındaki oğlunun yanında öldürüldü3 çocuk annesi, 2 yaşındaki oğlunun yanında öldürüldü3 çocuk annesi, 2 yaşındaki oğlunun yanında öldürüldü

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