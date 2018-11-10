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3 çocuk annesi, 2 yaşındaki oğlunun yanında öldürüldü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 10.11.2018 19:15 | Son Güncelleme

KATİL ZANLISI OĞLU ÇIKTI Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yaşayan ev hanımı Rahime Gencer'i öldüren katil zanlısının, oğlu 18 yaşındaki Osman Gencer olduğu ortaya çıktı.

KATİL ZANLISI OĞLU ÇIKTI
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yaşayan ev hanımı Rahime Gencer'i öldüren katil zanlısının, oğlu 18 yaşındaki Osman Gencer olduğu ortaya çıktı. İfadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürülen Osman Gencer'inn çelişkili ifadeleri üzerine ekipler zerinde yoğunlaştı. Yapılan sorgulamada Osman Gencer'in cinayeti işlediğini kabul ettiği belirtildi.
ZİYNET EŞYALARINI ÇALMIŞ
Gencer ailesinin evinden bir ay önce 20 bin liralık ziynet eşyası çalındığı öğrenilirken, Osman Gencer'in ifadesinde; bunları kendisinin çaldığını, gazinolarda harcadığını, ailesinin durumu öğrenmesine rağmen kendisinden şikayetçi olmadığını söylediği belirtildi. Bugün ise annesiyle bu konu yüzünden tartıştığı, iddiaya göre annesinin sözüne öfkelenip, silahı ateşlediğini söylediği belirtildi. Jandarma olay yeri inceleme timi ise, cinayet silahı av tüfeğini, olay yeri yakınlarında buldu.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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