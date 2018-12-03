3 çocuk annesi çatıda intihara kalkıştı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, bankaya 4 bin TL borcu olan ve iş bulamadığı için bunalıma girdiği öne sürülen 3 çocuk annesi Emine A. (53), 3 katlı binanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Çevredekiler Emine A.'yı ikna ederek indirdi.

Kırsal Şirinköy Mahallesi'nde oturan Emine A., bugün öğle saatlerinde ilçe merkezine gelerek 3 katlı Merkez Kapalı Çarşı'nın çatısına çıktı. Çatının kenarına oturan Emine A.'yı görenler 112'yi aradı. Bu sırada bazı kişiler çatıya çıkarak Emine A. ile görüştü. Bankaya 4 bin TL borcu olduğunu, iş aramasına rağmen bulamadığını, eşinin işsiz olduğunu söyleyen Emine A. ile görüşenler, yetkililerle görüşme sözü verdi. Bu sırada polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. İtfaiyenin binanın önünde şişme yatağı açtığı sırada Emine A., ikna olarak çatıdan indi. Ağlayarak sıkıntılarını anlatan Emine A., 112 Acil ekibinin sağlık kontrolünün ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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