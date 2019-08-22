HABER

3 çocuk annesi cinayetine 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 09:23 | Son Güncelleme

Elazığ’da 3 çocuk annesinin vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, önceki gün merkeze bağlı Yazıkonak beldesi Fatih Mahallesi Neşe Sokak’ta meydana gelmişti.

3 çocuk annesi cinayetine 2 tutuklama

Elazığ’da 3 çocuk annesinin vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, önceki gün merkeze bağlı Yazıkonak beldesi Fatih Mahallesi Neşe Sokak’ta meydana gelmişti. 3 çocuk annesi Kebire Atanmaz (48), silahla vurularak ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmasında ise cinayet olayıyla ilgili şüpheliler M.Ş., Ö.C. ve S.C. gözaltına alınırken bir de silah ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar jandarmada ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden M.Ş. ile Ö.C. tutuklandı, diğeri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

3 çocuk annesi cinayetine 2 tutuklama

Ekipler seferber oldu! Televizyon programı için indikleri mağarada mahsur kaldılar Ekipler seferber oldu! Televizyon programı için indikleri mağarada mahsur kaldılar
(Özel) Silivri’de kestikleri atı parçalayıp ağaçlık alana attılar(Özel) Silivri’de kestikleri atı parçalayıp ağaçlık alana attılar
Yıllar önceki uyuşturucu husumeti için ev basıp adam bıçakladılarYıllar önceki uyuşturucu husumeti için ev basıp adam bıçakladılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

Türkiye'nin ilk otobüs firması satılıyor

Türkiye'nin ilk otobüs firması satılıyor

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

Tek kelimeyle korkunç! Ekipler alarma geçti!

Tek kelimeyle korkunç! Ekipler alarma geçti!

Kabine toplantısının ardından kayyum açıklaması! İstanbul ve Ankara sorusuna yanıt

Kabine toplantısının ardından kayyum açıklaması! İstanbul ve Ankara sorusuna yanıt

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İstanbul'da organ ticareti operasyonu

İstanbul'da organ ticareti operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.