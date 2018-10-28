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3 çocuk annesi Havva'yı babasıyla aşk yaşadığı için öldürmüş

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2018 13:04 | Son Güncelleme

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, Havva Çay'ın (27) 3 çocuğuyla birlikte yaşadığı evinde bıçakla öldürülmüş bulunmasıyla ilgili tutuklanan H.G.

3 çocuk annesi Havva'yı babasıyla aşk yaşadığı için öldürmüş

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, Havva Çay'ın (27) 3 çocuğuyla birlikte yaşadığı evinde bıçakla öldürülmüş bulunmasıyla ilgili tutuklanan H.G. (18), genç kadını evli babasıyla aşk yaşadığı iddiasıyla öldürdüğünü söyledi.
Olay, geçen pazar günü sabah saatlerinde, Dokuz Eylül Mahallesi 321 Sokak'ta meydana geldi. 3 çocuk annesi Havva Çay'dan haber alamayan babası, üst katında oturan kızının kapısını çaldı. Kapının açılmaması üzerine kendisinde bulunan yedek anahtarla içeri giren baba, kızı Çay'ı yerde kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Çay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Havva Çay'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Havva Çay'ın, bir süre önce eşini kaybettiği ve çocuklarıyla birlikte babası ile aynı binada altlı üstlü oturdukları öğrenildi. Polis, vücudunda tek bıçak darbesi olan Çay'ın nasıl öldüğünün belirlenmesi için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında Havva Çay'ın, geçen cumartesi akşamı babası, annesi, çocukları ve ölen eşinin akrabasıyla birlikte yemek yediği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine polis, akrabayı gözaltına aldı. Soruşturmayı derinleştiren Asayiş Büro ekipleri, 3 kişiyi daha gözaltına aldı.
BABASININ YASAK AŞK YAŞADIĞINI ÖNE SÜRDÜ
Sorguları tamamlanan şüphelilerden H.G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, babası K.G. ve diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. H.G.'nin, emniyetteki ifadesinde babasının, Havva Çay'la aşk yaşadığını, K.G.'nin bu yüzden sürekli annesiyle tartıştığını ve cinayeti bu nedenle işlediğini ileri sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan vücudundaki tek bıçak darbesiyle evinde ölü bulunan Havva Çay'ın eşi Abdülhadi Günay'ın (43) da 2016 yılının Haziran ayında, sokak ortasında tabancayla vurularak, öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

FOTOĞRAFLI

3 çocuk annesi Havva'yı babasıyla aşk yaşadığı için öldürmüş

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