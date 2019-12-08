HABER

3 çocuk annesi, intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 20:50 | Son Güncelleme

HATAY'ın Samandağ ilçesinde, 3 çocuk annesi Nazlı A.

Ali ARSLAN/SAMANDAĞ (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Samandağ ilçesinde, 3 çocuk annesi Nazlı A. (40), evinde kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi.
Olay, akşam saatlerinde Çiğdede Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk annesi Nazlı A.'dan haber alamayan yakınları evine gitti. Yakınları, Nazlı A.'yı iple tavana asılı halde buldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Nazlı A.Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Nazlı A., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERDünyaca ünlü oyuncu Ayasofya'ya hayran kaldıDünyaca ünlü oyuncu Ayasofya'ya hayran kaldı
Kayıp genç kız kiralık evde kalmışKayıp genç kız kiralık evde kalmış
Niğde’de 800 gram metafetamin ele geçirildiNiğde’de 800 gram metafetamin ele geçirildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dekolteye tepki! 'Ben seni ahlaklı bilirdim!'

Dekolteye tepki! 'Ben seni ahlaklı bilirdim!'

Selena sorusu gelince... 'Kendisi yakınım olur'

Selena sorusu gelince... 'Kendisi yakınım olur'

Doğu Perinçek'ten yeni partilerle ilgili çok konuşulacak iddia

Doğu Perinçek'ten yeni partilerle ilgili çok konuşulacak iddia

CHP'den ihraç edilmişti! Yeni parti kararı

CHP'den ihraç edilmişti! Yeni parti kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam dünyasına çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam dünyasına çağrı

Yarın gözler Meclis'te! 12 günlük maraton başlıyor

Yarın gözler Meclis'te! 12 günlük maraton başlıyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD ve Rusya'ya çağrı

Türkiye'den ABD ve Rusya'ya çağrı

Zonguldak'ta kafa kafaya facia! Yaralılar var

Kafa kafaya facia! Yaralılar var

Fındık fabrikasında korkutan yangın!

Fındık fabrikasında korkutan yangın!

Kadıköy'de 'danslı gösteri' gerilimi! Polis müdahale etti

Kadıköy'de 'danslı gösteri' gerilimi! Polis müdahale etti

Fırat Delibaş yakalanarak cezaevine konuldu

Fırat Delibaş yakalandı!

Ceren'in öldürülmesinden sonra Ordululardan güvenlik kameralı önlem

Ceren'in öldürülmesinin ardından dikkat çeken gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.