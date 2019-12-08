3 çocuk annesi, intihar etti

Ali ARSLAN/SAMANDAĞ (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Samandağ ilçesinde, 3 çocuk annesi Nazlı A. (40), evinde kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi.

Olay, akşam saatlerinde Çiğdede Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk annesi Nazlı A.'dan haber alamayan yakınları evine gitti. Yakınları, Nazlı A.'yı iple tavana asılı halde buldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Nazlı A.Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Nazlı A., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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