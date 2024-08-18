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  4. 3 çocuk annesi kadın evinde boğularak öldürüldü! Erkek arkadaşı tutuklandı

3 çocuk annesi kadın evinde boğularak öldürüldü! Erkek arkadaşı tutuklandı

18.08.2024 20:46
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 3 çocuk annesi Nuhbe Yılmaz evinde ölü bulundu. Yapılan otopside talihsiz kadının kadının boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Kadını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan erkek arkadaşı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Rüzgarlı Sokak'ta ikamet eden 3 çocuk annesi Nuhbe Yılmaz evinde ölü bulundu. Cenazesi Gebze Adli Tıp Şube Müdürlüğü Otopsi Merkezi'ne götürülen kadının boğularak öldürüldüğü belirlendi.

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TUTUKLANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadının erkek arkadaşı C.Y.E'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

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Kadının cenazesinin bugün Körfez İlimtepe Mezarlığı'na defnedildiği öğrenildi. (İHA-AA)

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Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kocaeli
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