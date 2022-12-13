3 çocuk annesi kadın kayınbiraderini öldürdü! Olayın altından cinsel taciz çıktı, her satırı mide bulandırdı

Olay, Konya Selçuklu'da meydana geldi. 39 yaşındaki 3 çocuk annesi kadın cinsel saldırıda bulunan kayınbiraderi Murat Can Eskici'yi bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan kadının ilk ifadesi de ortaya çıktı.

TACİZCİSİNİ ÖLDÜRDÜ

Olay, Selçuklu ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ayşe T.'ye, eşinin küçük yaşlarda bir yakınlarına evlatlık olarak verilen ve birkaç haftadır kendilerinde kalan kayınbiraderi Murat Can Eskici, cinsel istirmarda bulundu. Ayşe T., kayınbiraderi Eskici'yi bıçaklayarak öldürdü.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından gözaltına alınan Ayşe T.'nin ilk ifadesinde, kayınbiraderinin bir süredir taciz ettiğini ve olay günü de cinsel saldırıda bulunup, 3 çocuğuna zarar vermekle tehdit ettiğini söylediği öğrenildi. Ayşe T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

(DHA)

