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3 çocuk annesi kadının sır ölümü

23.11.2020 14:53 | Son Güncelleme:
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3 çocuk annesi kadının sır ölümü

Gaziantep’te 3 çocuk annesi kadının cansız bedeni evinin banyosunda asılı halde bulundu.

Gaziantep’te 3 çocuk annesi kadının cansız bedeni evinin banyosunda asılı halde bulundu. Olayın cinayet mi, intihar mı olduğu araştırılıyor.
Edinilen bilgilere göre, Gaziantep’te yaşayan Gülten Yiğit (38) evinin banyosunda çamaşır ipiyle asılı halede eşi tarafından bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaptığı muayene sonucu Yiğit’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan ilk incelemede Yiğit’in cebinde 2 bin 600 lira bulundu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken Yiğit’in cenazesi otopsi için kaldırıldığı Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak memleketi Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesine bağlı Yukarı Göklü Kırsal Mahallesi’nde bulunan aile mezarlığında defnedildi.
3 çocuk annesi genç kadının kesin ölüm nedeninin ise Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi sonrası ortaya çıkması bekleniyor.

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