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3 çocuk babası adama çarpıp kaçan vicdansız sürücü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 17:33 | Son Güncelleme

Adıyaman’da yayaya çarparak ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan sürücü yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Gölbaşı karayolu Çakal Köprüsü yakınlarında gece işten çıkarak evine dönen 3 çocuk babası Aziz Ök’e (49) sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir otomobil çarpmış, Ök olay yerinde hayatını kaybetmişti.

3 çocuk babası adama çarpıp kaçan vicdansız sürücü yakalandı

Adıyaman’da yayaya çarparak ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan sürücü yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Gölbaşı karayolu Çakal Köprüsü yakınlarında gece işten çıkarak evine dönen 3 çocuk babası Aziz Ök’e (49) sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir otomobil çarpmış, Ök olay yerinde hayatını kaybetmişti. Ök’e çarpan sürücü, otomobiliyle kaçmıştı. Sabah yol kenarında Aziz Ök’ün cesedini gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından Aziz Ök’ün cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılmıştı. Jandarma ekipleri, Aziz Ök’e çarptıktan sonra olay yerinden kaçan B.A. ve kazaya karışan 33 AN 303 plakalı otomobili Altınşehir Mahallesi’nde buldu. Yakalanan B.A. ve kaza anında yanında bulundukları iddia edilen K.K. ile S.Ç. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek jandarma karakoluna götürüldü.
Olayla alakalı soruşturma sürüyor.

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