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3 çocuk babası, bıçaklanarak öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2018 13:40 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te işten evine giderken kimliği belirsiz kişilerin bıçaklı saldırısına uğrayan Ziya Büyükoğlu (28) yaşamını yitirdi.

3 çocuk babası, bıçaklanarak öldürüldü

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te işten evine giderken kimliği belirsiz kişilerin bıçaklı saldırısına uğrayan Ziya Büyükoğlu (28) yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde çalıştığı giyim mağazasından çıkan 3 çocuk babası Ziya Büyükoğlu, eve gitmek için yürürken kimliği belirsiz kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığılan Büyükoğlu, olayı görenlerin haber verdiği ambulansla Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Büyükoğlu, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Büyükoğlu'nun cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, Büyükoğlu'nun öldürülmesi olayına karışan şüphelileri yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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3 çocuk babası, bıçaklanarak öldürüldü

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