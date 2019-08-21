3 çocuk babası kendini astı

Bahattin ALBAYRAK/SÖKE (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Söke ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası Tufan Kaan K. (25), kendini tavana asarak, yaşamına son verdi.

Söke'de bir inşaat firmasında çalışan Tufan Kaan K., bugün işe gitmedi. Mesai arkadaşları da merak edip, evine geldi. İçeri girince, Tufan Kaan K.'nin tavana asılı cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine eve gelen jandarma K.'nin intihar ettiğini belirledi.

Tufan Kaan K.'nin cansız bedeni Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi. 3 çocuk babası olan K.'nin, eşinden boşandığı ve maddi sıkıntı yaşadığı öğrenildi. Jandarma, soruşturma başlattı.

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