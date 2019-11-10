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3. Çocuk Diyarı Film Festivali başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 11:47 | Son Güncelleme

“3.

“3. Çocuk Diyarı Film Festivali" Gençlik Parkı Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda düzenlenen törenle başladı. Çankaya Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliği yaptığı festival ile birbirinden güzel 64 film, 10 Kasım’dan itibaren Ankaralı çocuklara sinema keyfi yaşatacak.
Başkentin kültür ve sanat hayatını zenginleştiren, birbirinden değerli etkinlikleri her ay sanatseverlerle buluşturan Çankaya Belediyesi, Dünya Çocuk Hakları Günü öncesinde başkentteki en büyük etkinliklerden birine daha imza attı. Çankaya Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin ortak etkinliği "3. Çocuk Diyarı Film Festivali", Gençlik Parkı Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda düzenlenen törenle başladı. Festivalde, birbirinden güzel 64 film Ankaralı çocuklarla Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi ve Büyükşehir Belediyesi Gençlik Parkı Tiyatro salonunda buluşacak.

Dans, tiyatro ve kuklalar
Festivalin galası öncesinde etkinliğe katılan çocuklar Gençlik Parkı’nda düzenlenen oyun ve dans atölyelerinde eğlenceli vakit geçirdi. Uluslararası Go Play grubunun düzenlediği oyun aktivitelerinin ardından başlayan törende, minik Ankaralılar, tiyatro, kukla ve dans gösterileriyle keyifli vakit geçirdi. Törende, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e verilen teşekkür plaketini Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen adına Çankaya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Şebnem Erol aldı.
Tören, festivalin açılış filmi olan Sussann Hoffmann’nın "Bakışlar" kısa çocuk filminin gösterimiyle sona erdi.

Atölyeler de var
Festival kapsamında ayrıca Çankaya Belediyesi Bademlidere Çankaya Evi’nde çocuklara özel birbirinden eğlenceli atölyeler düzenlenecek. Satrançtan, dramaya, karikatürden, yazarlığa kadar 8 farklı eğitim atölyesi 11 Kasım’dan itibaren Bademlidere’de başkentli çocuklarla buluşacak. Festival programına ve ayrıntılı bilgiye www.cocuksinemasi.com resmi adresinden ulaşılabilecek.

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