3 çocuklu kadının eski kocası tarafından darp edildiği iddiası

Adıyaman’da 3 çocuklu kadının, eski kocası tarafından sokak ortasında darp edildiği iddia edildi.

İddiaya göre, A.S. isimli 3 çocuk annesi kadın, 6 ay önce boşandığı ismi öğrenilemeyen eski eşi tarafından sokak ortasında darp edildi. Eski kocası tarafından darp edildiği ileri sürülen kadını fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen kadın sağlık kontrolünden geçirildi. Darp raporu alınan kadın daha sonra polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.



