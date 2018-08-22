3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın vefatının 32. yılı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Cumhuriyetimizin kurulması, gelişmesi ve ilerlemesinde değerli hizmetlerde bulunmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Bayar'ın vefatının 32. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erdoğan mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Cumhuriyetimizin kurulması, gelişmesi ve ilerlemesinde değerli hizmetlerde bulunmuştur. Çok partili hayata geçiş sürecinin etkili isimlerinden biri olan merhum Celal Bayar'ı vefat yıl dönümünde rahmet ve saygıyla yad ediyorum." ifadesine yer verdi.

