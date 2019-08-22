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3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın vefatının 33. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 11:03 | Son Güncelleme

Bayar'ın, Gemlik ilçesindeki anıt mezarı başında anma töreni düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, vefatının 33. yılında Bursa'nın Gemlik ilçesindeki anıt mezarı başında törenle anıldı.

Umurbey Mahallesi'ndeki törende, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Gemlik Kaymakamı Kemal İnan, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan ve diğer protokol üyeleri hazır bulundu.

Törende, Bayar'ın öz geçmişinin okunmasının ardından anıt mezara çelenkler bırakıldı ve saygı duruşunda bulunuldu.

Celal Bayar'ın torunu Akile Gürsoy'un da katıldığı tören, Celal Bayar Vakfı ve Müzesi'nin gezilmesiyle sona erdi.

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