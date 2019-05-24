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3 dakikada evleri soydular

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 12:09 | Son Güncelleme

Yalova’nın Çiftlikköy İlçesi Emniyet Müdürlüğü Düzce ilinden gelerek Yalova, Kocaeli ve Bursa illerinde birçok adresi soyan 2 kadın hırsızı da yakaladı.

Yalova’nın Çiftlikköy İlçesi Emniyet Müdürlüğü Düzce ilinden gelerek Yalova, Kocaeli ve Bursa illerinde birçok adresi soyan 2 kadın hırsızı da yakaladı. Edinilen bilgiye göre, Çiftlikköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir Çiftlik Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir dairenin kapısının 2 bayan tarafından zorlandığı ihbarı üzerine olay yerine gitti. Belirtilen apartmanın girişinde 2 kadın şüpheliyi gözaltına aldı. Şahısların yapılan sorgusunda Yalova, Kocaeli ve Bursa illerindeki çok sayıda hırsızlığın şüphelisi olarak arandıkları belirlendi. S.Ö (26) ve G.B (28) adlı hırsızlık zanlısı kadınların zillerine basıp kimse olmadığını tespit ettikleri dairelerin kilitlerini özel bir aparat sayesinde 30 saniyede açtıkları ve içeri girerek 3 dakika içinde evi soyup çıktıkları öğrenildi. S.Ö ve G.B adlı hırsızlık zanlıları kilitlenmeyen kapıları tercih ettikleri de öğrenildi. Şahısla tutuklanmaları talebi ile adliyeye sevk edildiler.

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