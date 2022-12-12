'3 defa yatağıma geldi gelmedi' 76’lık Mehmet Amca Suriyeli kadından sonra evlendiği eşinden dayak yedi: Bir tek halıyı bırakmış

Gaziantep’ten kızı Gülay’la birlikte programa katılan 76 yaşındaki Mehmet Amca’nın hikayesi yüreklere dokundu. Kendisinden 28 yaş küçük birkaç aylık eşi Nejla’nın kendisini dövdüğünü söyleyen Mehmet Amca, Nejla’nın evdeki eşyaları ve altınları da alıp kendisini dolandırdığını anlattı. Akıllara durgunluk veren olayla anlatan Mehmet Amca'nın eşinden şiddet gördüğüne komşularının da şahit olduğu belirtildi. Öte yandan Mehmet Amca, daha önce Suriyeli bir kadınla dini nikahla evlendiğini, sonrasında bir aracının kendisini Nejla ile tanıştırdığını ve aracıya 5 bin TL para verdiğini ifade etti. İşte ATV ekranlarındaki Esra Erol'da programında stüdyodaki herkesi şoke eden olayın detayları...

"BENİ O KADINDAN KURTAR"

Aktarılan bilgilere göre, tek başına yaşayan Mehmet Amca, bundan birkaç ay önce evlenmek istediğine karar verdi, çevresinden birilerinin aracılığıyla biriyle tanıştırıldı, nikah masasına oturdu ancak aradığı sonsuz mutluluk yarıda kaldı.

Mehmet Amca stüdyoya “Selamün aleyküm” diye bağırarak geldi. Esra Erol’a 9. kızım diye hitap eden Mehmet Amca, Erol’a hediye getirdiğini de söyledi. Mehmet Amca Erol’a “Beni o kadından kurtar” dedi.

ÖNCE SURİYELİ KADINLA DİNİ NİKAH KIYDI, SONRA NEJLA'YLA EVLENDİ

Mehmet Amca, “O beni perişan etti, altınlarım da gitti, dolandırdı beni” diyerek haykırdı. Hikayesini dinlemek isteyen Erol’a Mehmet Amca hayatını “Hanımım öleli 7 sene oldu. 7 seneden sonra bir Suriyeli aldım.” şeklinde konuştu. Dini nikahla evlendiğini söyleyen Mehmet Amca, çevresindeki birilerinin o kişiyi bulduğunu söyledi. Bu kişiyle ilişkisi bittikten sonra Mehmet Amca, Nejla ile resmi nikahla evlendi.

"ARACIYA 5 BİN TL VERDİM"

Kurban Bayramı’na kısa bir süre kala evlendiğini söyleyen Mehmet Amca, aracı birinin Nejla’yı bulduğunu söyledi. Aracının “İkinize de kefilim” dediğini anlatan Mehmet Amca, 2 bilezik, 2 yüzük, kıyafetler aldığını, aracıya da 5 bin TL verdiğini belirtti.

Tanıştığında Nejla’nın 48 yaşında olduğunu söylediğini ifade eden Mehmet Amca, oğlunun ise 11 yaşında olduğunu dile getirdi.

"MEHMET AMCA BİZ EVDE GRİ EŞOFMANLI KADINLARIZ"

Bir gün eşinin oğluyla kendisini parka götürmesini istediğini söyleyen Mehmet Amca, eşinin evde pespaye ve bakımsız, ancak parka giderken gelin gibi süslendiğini ve çok güzel olduğunu ifade etti. Mehmet Amca bunları anlatınca Esra Erol gülerek “Mehmet Amca bilmiyor ki biz evde gri eşofmanlı kadınlarız” dedi.

Eşine “Ben anladım, senin gözün dışarıda” dediğini söyleyen Mehmet Amca, eşinin parka gitmek istediği bir gün, kendisinin gidemezsin dediğini ancak eşinin giderim dediğini anlattı.

"BABAMI DÖVDÜĞÜNE KOMŞUSU DA ŞAHİT"

Kendisi eşine “Yanıma gel, yat” dediğinde “Oğlan korkuyor” yanıtını aldığını ifade eden Mehmet Amca, Nejla’nın kendisini dolandırdığını belirtti. Ayrıca Mehmet Amca, Nejla’nın kendisine tekme attığını da söyledi ve dövdüğünü dile getirdi. Kızı Gülay da Nejla’nın babası Mehmet Amca’yı dövdüğüne komşusunun da şahit olduğunu ifade etti.

Gülay, babasının evlenmesini hiç istemediğini söylerken Nejla’nın çıkar için evlendiğinin belli olduğunu aktardı.

Gülay “Babamın uçak biletini aldım. Babama madem seni dövüyor, gel dedim. Babamı İstanbul’a getirdim, babamın yüzü hep tırnak izi. Dayağı yiyen babam, uzaklaştırmayı alan yine babam. Her tarafı yara bere içindeydi. Bayağı psikolojisi bozulmuştu. Babam kalp krizi geçirdi. O arada telefon bendeydi. Arayıp diyordu ki benim cüzdanım kayıp, sen sabah geldin benim cüzdanımı çaldın diyordu. Nasıl iftira atabilirsin sen babama.” şeklinde konuştu.

"KOMŞULARA 'BEN ÖĞRETMENİM, TAYİNİM ÇIKTI' DEMİŞ"

Esra Erol “Nejla evden nasıl ayrılıyor tam olarak?” diye sorunca Gülay “Hamamda çalışıyordu, bir duydum; komşular dedi, neye gidiyorsun Mehmet Amca’yı dövdün uzaklaştırma aldın diye sormuşlar, ben öğretmenim, tayinim çıktı, Maraş’a gidiyorum demiş. Yalan. Çok yalancı ve işkenceci biriydi. Çok yürekliyim diyordu. Yüreği varsa bu stüdyoya bekliyorum onu.”

Mehmet Amca’nın boşanma davası açtığı da öğrenilirken Esra Erol Nejla’nın evden giderken neleri aldığını da sordu. Gülay “Sadece bir halıyı bırakmış. A’dan Z’ye her şeyi götürmüş.” ifadelerini kullandı. Gülay, Mehmet Amca Nejla ile evlenirken evi baştan aşağı yeni eşyalarla döşediklerini söyledi.

"3 DEFA YATAĞIMA GELDİ GELMEDİ"

Esra Erol, Mehmet Amca’ya “Hiç güzel zaman geçirmediniz mi?” Nejla’yla diye sorunca Mehmet Amca “Ne geçirdim… 3 defa yatağıma geldi gelmedi” dedi. Bunun üzerine Erol, “Ay aman amca be onu mu soruyorum ben” yanıtını verdi. Erol “Güzel zamandan kastım, çay koyarsın, kahve koyarsın, güzel bir kahvaltı edersin, ağız tadıyla televizyon izlersin, iki konuşursun, bir şey yaparsın” dedi. Mehmet Amca ise bunların hiçbirinin olmadığını söyledi.

Esra Erol ise “Nejla 48 yaşındayım dedi sana. Mesela Nejla 60 yaşında olduğunu söyleseydi evlenir miydin?” diye sorunda Mehmet Amca “Evlenirdim” dedi.

Kendisini Nejla’yla tanıştıran aracının da akrabası sayıldığını söyleyen Mehmet Amca, aracının kendisinden para aldığını da belirtti.

"LÜTFEN PARA PULUN İÇİNE GİRDİĞİ İLİŞKİLERDEN KAÇININ"

Esra Erol ise “Lütfen uyarılarımızı dikkate alın. Sizi, ‘Ben bir kadın buldum. Sen de yaşlısın, bu kadın sana bakar, senin her işini görür, seni biriyle tanıştırayım’ dediğinde sizden para talep edenler varsa bu evlilik olmaz. Niye olmaz. O size sana bakar dediği kadını aslında 5 kişiye gösterdi. Hangisinden para alırsa gelin olarak ona gönderdi. O gelen hanımların hepsi 3 gün 5 gün kalıp daha sonrasında size altınlar bilezikler yaptırıp ortadan kayboluyorlar. Kimi dini nikahlı yaşamayı kabul ediyor, altın bileziği fazla istiyor. Kimi resmi nikah istiyor, sonra boşanmayı zorlaştırıyor. Sebep; sizin bir mirasınız, bir maaşınız varsa bunu kullanmak için. Kadınlar yani evlenilecek insanlar para karşılığı satılmaz. Siz hiç şöyle bir örnek gördünüz mü; ‘Elimde 76 yaşında çok iyi bir Mehmet Amca var, gel seni evlendireyim, karşılığında da ona bir bilezik alırsan bu iş olur’ diyen birini gördünüz mü ya? Erkekleri satıyorlar mı para karşılığında. Satmıyorlar, sizden rica ediyorum; lütfen bu para pulun içine girdiği ilişkilerden kaçının. Özellikle de köylere kasabalara sesleniyorum” şeklinde konuştu.

MEHMET AMCA BİR DAHA EVLENECEK Mİ?

Ardından Esra Erol, “Mehmet Amca bir daha evlenecek misin bu biterse?” diye sordu. Mehmet Amca ise “Bu benim ismimi versin de hiç evlenmiyim. Olursa şöyle yemeğimi ayağıma getiren” dedi. Bu cevap programda gülüşmelere neden olurken Mehmet Amca “Yalnızım, dağın başında yalnızım” şeklinde konuştu. 11 tane çocuğu olan Mehmet Amca’nın kızı kendilerinin babalarına bakmak istediğini ancak babalarının evlenmek istediğini söyledi.