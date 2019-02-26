3 denizde 'Mavi Vatan' tatbikatı

Ergün AYAZ/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- DENİZ Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanı Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu, 27 ile 8 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek 'Mavi Vatan' tatbikatının bu yıl ilk defa Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de aynı anda icra edileceğini, tatbikatta 'Anka' ve 'Bayraktar' insansız hava araçlarının, 'Umtas' ve 'Cirit' silah sistemlerinin yanı sıra birçok yeni sistem ve silahın deneneceğini açıkladı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki, Donanma Komutanlığı Deniz Harp Merkezi Komutanlığı'nda 'Mavi Vatan' tatbikatı öncesi brifing verildi. Brifinge Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Deniz Eğitim Öğretim Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız, Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğamiral Berker Emre Tok, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Alper Yeniel, Denizaltı Filo Komutanı Tuğamiral Hasan Çankaya, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Yavuz Kılıç, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanı Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu ve üst rütbeli subaylar katıldı.

Yeni korvet ve silahların tatbikatta kullanılacağını söyleyen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanı Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu, "Tatbikat Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Deniz Harp Merkezi Komutanlığı'nda kurulan 165 kişilik Tatbikat Kontrol Merkezi tarafından sevk ve idare edilmektedir. Burgazada korvetimiz ilk defa böyle bir tatbikata katılacak. Bunun yanında envanterimize dahil olan Anka ve Bayraktar insansız hava araçları Deniz Kuvvetleri tarafından deniz harekatında kullanılacak. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'yla icra edilen koordineli harekatta Umtas ve Cirit silah sitemleri denenecek. Bunun yanı sıra değişik alanlarda birçok yeni sistem ve silahın denenmesini bekliyoruz" dedi.