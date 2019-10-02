Dijital yeni bir dünyanın kurulduğunu dile getiren Eroğlu, "Zamanında aksiyon alan ve geleceğe yatırım yapan şirketlerin sürüklediği yeni bir ekonomik sistemin ayak sesleri duyuluyor. Dijital yeni bir dünya kuruluyor. Ekonomilerini dönüştüren ülkeler, rekabetçilikte öne geçiyor. Kaybedecek bir saniyemiz dahi yok. Çünkü artık ekonomilerin, sektörlerin ve işletmelerin rekabetçiliği dijitalleşme çerçevesinde belirleniyor." diye konuştu.

TÜRKONFED ve SAP Türkiye ile MBIS iş birliğiyle Türkiye'de dijital ticaret konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen 3. Dijital Ticaret Zirvesi Konya'da bir otelde gerçekleştirildi.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Eroğlu, "Dijitalleşen dünyada ekonominin itici gücü artık e-ticaret ve e-ihracattan geçiyor. Dünyada 2019 yılı sonunda, 3,5 trilyon dolarlık pazar büyüklüğüne ulaşacağı tahmin edilen e-ticaret sektörü, ülkemizde Türk lirası bazında yüzde 42 büyüme kaydetti." dedi.

"Ekonomimizde yaşanan krizin, özellikle KOBİ'lerimizde oluşturduğu tahsilat ve ödeme sorunları, finansmana erişim dahil işletmelerimizin orta ve uzun vadeli plan yapmasını engelliyor. İşletmelerimiz riskini yönetmeye çalışırken, ülkemizde sanayinin otomasyona dayalı dönüşümünden söz edilirken dünya yapay zeka, karanlık fabrikalar ve robotik teknolojileri konuşuyor. Bu zamanın yeni efendisi dijitalleşmedir. İşletmelerimizi hız ve verimlilik esaslı A'dan Z'ye dijitalleştirmemiz gerekiyor. Ülkemizde KOBİ'lerin teknolojik düzeyi düşük ürünler üretmesi, insan kaynağı kalitesi ile eğitimin seviyesinin düşük olması, Ar-Ge harcamalarının düşük payı, yenilik politikalarının yetersizliği ve doğrudan yabancı sermaye akışının diğer ülkelere göre düşük gerçekleşmesi, rekabetçiliğimizi önemli ölçüde kısıtlıyor."

Dijitalleşmenin zorunluluk olduğunu aktaran Eroğlu, şunları kaydetti:

"Dijitalleşen küresel sistemde rekabetçilik gücü yüksek teknoloji kullanımı, yüksek katma değerli üretim ve ihracattan geçiyor. Sektörlerimizin ve KOBİ'lerimizin rekabetçilik gücü artışında, dijitalleşmeyi bir kaldıraç olarak kullanabiliriz. Dijitalleşmenin bir lüks değil, aksine zorunluluk olduğunu unutmamalıyız. Türkiye ekonomisinin nefes almasını sağlayan ihracat yetkinliğimizin de dijitalleşen yeni dünyaya göre kurgulanması gerekiyor. Çünkü üretimi dönüştüren teknolojik gelişmeler ihracat ve tüketim alışkanlıklarını da etkiliyor. Dijitalleşen dünyada ekonominin itici gücü artık e-ticaret ve e-ihracattan geçiyor. Dünyada 2019 yılı sonunda, 3,5 trilyon dolarlık pazar büyüklüğüne ulaşacağı tahmin edilen e-ticaret sektörü, ülkemizde Türk lirası bazında yüzde 42 büyüme kaydetti. 60 milyar liralık hacme ulaşan e-ticaretin, perakende satıştan aldığı pay ise yüzde 4 civarında. Dünyada bu oranın yüzde 10 olduğunu düşündüğümüzde, gelişime açık bir alan olduğu görebiliyoruz."

Eroğlu, Türkiye'nin e-ihracatta da yıl sonuna kadar yüzde 12'lik büyüme gerçekleşeceğinin tahmin edildiğini anımsattı.

SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan ile Mevlana Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (MEVLANASİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Aktuna da açılışta birer konuşma yaptı.

