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3. Doğu Anadolu Acil Tıp Günleri Sempozyumu

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.10.2019 15:50 | Son Güncelleme

Erzurum'da, acil servis hizmet kalitesini daha yukarılara taşımak ve çalışanların bilgilerini yenilemesi amacıyla düzenlenen sempozyum, ülkenin çeşitli illerinden akademisyen, doktor, asistan ve sağlık çalışanlarının katılımıyla başladı - Prof. Dr. Zeynep Çakır: - "Yeni akademisyenlerin, acil tıp uzmanlığına yeni adım atmış kişilerin önünü açmak amacıyla bu tarz organizasyon gerçekleştiriyoruz"

Erzurum'da, acil servis hizmet kalitesini daha yukarılara taşımak ve çalışanların bilgilerini yenilemesi amacıyla bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Doğu Anadolu Acil Tıp Günleri Sempozyumu" başladı.

İl Sağlık Müdürlüğünün destekleriyle Erzurum Atatürk Üniversitesi ile Acil Tıp Uzmanları Derneğince (ATUDER), üniversitenin Turizm Fakültesi Uygulama Oteli Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyuma, Türkiye'nin çeşitli illerinden akademisyen, doktor, asistan, uzman ve paramedik ile sağlık çalışanları katıldı.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı ve ATUDER Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır, sempozyuma ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, programa desteklerinden ötürü Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya teşekkür etti.

Rektör Çomaklı'nın bilimsel projeleri her zaman desteklediğini ifade eden Çakır, "Doğu Anadolu Acil Tıp Günleri programları ile hem acil çalışanları bilgilerini yeniliyor hem de acil servislerdeki uzmanlar, asistan ve doktorlara ulaşarak acil servis hizmet kalitesini daha yukarıya taşımayı hedefliyoruz. Yeni akademisyenlerin, acil tıp uzmanlığına yeni adım atmış kişilerin önünü açmak amacıyla da bu tarz organizasyon gerçekleştiriyoruz." dedi.

Çakır, ATUDER'in sayısız bilimsel organizasyon imza attığını ve bu derneğin acil tıp alanındaki tek uzmanlık derneği olduğunu vurgulayarak, acil servisler ve acil tıbbın, ülke gündeminde ve insan hayatında çok önemli yeri olduğunu dile getirdi.

ATUDER olarak Türkiye ve dünyada gidilmeyen tek bir yer dahi bırakmayacaklarını anlatan Çakır, şöyle konuştu:

"Dahili aciller kursuyla programımıza Türkiye genelinde 200 üzerinde katılım sağlandı. Programda hekimlerin en önemli sorunlarından olan hukuk sorunlarına değinerek, diş hekimliğinden fizik tedaviye kadar her alandan konular görüşüldü. Programımız Doğu Anadolu Acil Tıp Günleri ama tıpkı Türkiye karması gibi acil çalışanlarının her türlü sorunlarının ve tıbbı beklentilerinin, bilimsel aktivasyonların konuşulacağı yer olacak. Hedefimiz, özelikle alanında yeni olan akademisyenleri teşvik ve motive ederek kendi güçlerini onlara göstermekti. Buradan yola çıkarak duayen hocalarımızı getirip yeni arkadaşlarımıza söz hakkı verip sorunlar ve çözümlerini konuştuk."

Alanında uzman kişilerce acil serviste güncel yaklaşımlar, hiper tansiyon yönetimi, yara bakımı, kas, iskelet yaralanmaları, karbonmonoksit zehirlenmelerinde yeniliklerin konuşulduğu sempozyum, acilde ortopedik travmalara yaklaşım, acile başvuranların sorunları ve literatüre giren güncel konular ile adli konular hakkında yapılacak sunumlarda devam edecek.

Afrin şehidi Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi görevlisi Burak Tatar'ın da anıldığı sempozyum, yarın sona erecek.

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