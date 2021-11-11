3. doz aşı randevusu nasıl alınır? 18 yaş üstü herkes 3. doz aşıyı olabilecek

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama süreci devam ediyor. Toplam yapılan aşı sayısı 117 milyon 898 bin 721'e ulaştı. Bakan Koca 3. doz aşı için randevuların alınabileceğini açıklamasının ardından aşı randevularının alındığı MHRS ve ALO 182'de yoğunluk yaşandı.

3. DOZ AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

18 yaş üstü tüm vatandaşlar, 11 Kasım'dan itibaren hatırlatma dozu aşılarını yaptırabilecek. 3. doz aşı randevusu Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) veya ALO 182 üzerinden alınıyor.

MHRS İLE AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

MHRS üzerinden randevu almak için MHRS'ye T.C. Kimlik Numarası ve oluşturulan şifre ile giriş yapılır. MHRS'den aşı randevusunu internet üzerinden almak için “Randevu Al” kısmına tıklamalı, T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile birlikte istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevuzunu oluşturmalısınız. Eğer MHRS'ye üye değilseniz “Üye Ol” seçeneğine tıklayarak üyelik işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

ALO 182 AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

182'yi arayarak kendinize en yakın hastanede aşı randevusunu kolaylıkla alabilirsiniz.

E-NABIZ AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

E-Nabız'dan randevu almak için T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile, "https://enabiz.gov.tr/" adresine erişim sağlayın. Sonrasında "Randevularım" kısmına giriş yapın. Sağ üstte yer alan "Randevu Alma" ekranına tıklayın ve “Aşı Randevusu Al” butonuna basın. Buradan kendinize en yakın hastaneden aşı randevusu oluşturabilirsiniz.

TÜRKİYE'DE AŞILAMA

Türkiye'de toplam yapılan aşı sayısı 117 milyon 898 bin 721 oldu. 1. doz uygulanan kişi sayısı 55 milyon 733 bin 637, 2. doz uygulanan kişi sayısı ise 49 milyon 420 bin 247 oldu.

